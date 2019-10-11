Экономика
ФинмаркетПрофицит бюджета РФ в январе-сентябре составил 3,8% ВВП
Федеральный бюджет РФ в 2019 году может быть исполнен с профицитом 641,6 млрд рублей, или 0,6% ВВП, говорится в материалах к проекту бюджета на 2020-2022 годы. Эта оценка существенно ниже размера профицита, предусмотренного законом о бюджете на текущий год - 1,881 трлн рублей, или 1,7% ВВП.
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Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
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ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян
ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.
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Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
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Газета.Ru 16:48
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Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
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Стартовали публичные слушания по реновации в шести районах столицы
Стартовали публичные слушания по шести проектам кварталов программы реновации, говорится на портале мэра и правительства столицы.
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