Экономика

ФинмаркетФинмаркетПрофицит бюджета РФ в январе-сентябре составил 3,8% ВВП

Федеральный бюджет РФ в 2019 году может быть исполнен с профицитом 641,6 млрд рублей, или 0,6% ВВП, говорится в материалах к проекту бюджета на 2020-2022 годы. Эта оценка существенно ниже размера профицита, предусмотренного законом о бюджете на текущий год - 1,881 трлн рублей, или 1,7% ВВП.
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