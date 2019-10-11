Федеральный бюджет РФ в 2019 году может быть исполнен с профицитом 641,6 млрд рублей, или 0,6% ВВП, говорится в материалах к проекту бюджета на 2020-2022 годы. Эта оценка существенно ниже размера профицита, предусмотренного законом о бюджете на текущий год - 1,881 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Общество Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Кино Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов» Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.

Армия и оружие Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении состояния актрисы Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья матери.

Армия и оружие Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*.

Политика Украинца шокировало состояние Крыма после возвращения в Россию За последние пять лет после "революции гидности" Украина пребывает в состоянии разрушения, а вернувшийся в Россию Крым процветает.

Экономика ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".

Единоборства Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Политика Трамп разрешит Минфину США вводить санкции в отношении Турции Президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому Министерство финансов США сможет вводить санкции в отношении Турции за действия в Сирии.

Футбол Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой» Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.

Футбол Украина — Литва 2:0 (2-й тайм) Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Экономика ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Футбол Озил выставил на продажу дом в Лондоне По информации источника, немец уже выставил на продажу свой дом в Лондоне, который оценивается в 11,3 миллиона евро.

Кино «Джокер» вошел в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb Фильм "Джокер" Тодда Филлипса попал в десятку лучших картин по версии базы данных IMDb.

Шоу-бизнес Журналистам предложили интервью с тяжелобольной Заворотнюк Сотрудник больницы, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, предложил журналистам интервью из медицинского учреждения.

Армия и оружие National Interest предсказал возможный итог схватки Су-57 и F-22 Американское издание National Interest рассказывает о возможной встрече в воздухе российского Су-57 и истребителя американских ВВС F-22, а также о том, какой самолет выйдет победителем из этой схватки.

Политика Зеленский признал отсталость украинского Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».