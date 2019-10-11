Экономика

ФинмаркетФинмаркетПрофицит бюджета РФ в январе-сентябре составил 3,8% ВВП

Федеральный бюджет РФ в 2019 году может быть исполнен с профицитом 641,6 млрд рублей, или 0,6% ВВП, говорится в материалах к проекту бюджета на 2020-2022 годы. Эта оценка существенно ниже размера профицита, предусмотренного законом о бюджете на текущий год - 1,881 трлн рублей, или 1,7% ВВП.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Профицит федбюджета РФ за 9 месяцев составил 2,986 трлн рублей

Finam.Ru03:50

Профицит бюджета РФ достиг почти 4% ВВП

Росбалт05:46

Профицит федерального бюджета за девять месяцев вырос до 3,8% ВВП

Накануне.Ru05:14

Профицит бюджета России составил в январе-сентябре 3,8% ВВП

Вести.Финанс06:25

Бюджет РФ в январе-сентябре исполнен с профицитом в 3,8% ВВП

ПРАЙМ03:45

Профицит бюджета РФ за январь - сентябрь составил 3,8% ВВП

ТАСС03:42

Профицит бюджета за сентябрь увеличился на 16%

Rambler News Service03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Экономика

США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%

Соединённые Штаты приостановили повышение пошлин на китайский импорт на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября по итогам торговых переговоров.
RT на русском 16:24
Происшествия

В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника

Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Наука

Физики вновь допустили существование кротовых нор

Американские и британские физики, работавшие под руководством Дяньдяня Вана (Diandian Wang), опубликовали свои выводы о возможности существования кротовых нор.
Naked Science 10:59
Политика

Трамп разрешил Минфину США вводить санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп предоставил главе американского казначейства полномочия вводить экономические санкции против Турции.
REGNUM 16:38
Гаджеты

Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace

Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
ITZine.ru вчера в 06:02
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Армия и оружие

ВС Турции уничтожили «174 террориста» в ходе операции в Сирии

Взгляд.ру вчера в 14:29
Армия и оружие

Турция сообщила о ликвидации почти 400 курдов с начала операции в Сирии

Турецкое Минобороны обновило данные о погибших сирийских курдах, которых Турция признает террористами, с начала операции в Сирии.
Национальная служба новостей 18:10
Общество

Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен

Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Lenta.ru 09:39
Экономика

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении

Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии

Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 02:24
Политика

Россия серьезно рискует, доверяясь Китаю: о помощи КНР в создании СПРН

Президент рассказал, что РФ сейчас помогает Китаю создать систему СПРН.
Infox.ru 12:44
Армия и оружие

Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве

Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Российская газета вчера в 05:36
Здоровье

Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей

Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:47
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Газета.Ru 16:59
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов

На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК вчера в 18:32
Политика

Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 12:44
Игры

Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru вчера в 00:00
Футбол

Погребняк рассказал, как нокаутировал велосипедиста в Германии

Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк рассказал об инциденте, случившимся с ним во время выступления в Германии за местный "Штутгарт".
Уралинформбюро 09:25
Технологии

Роскомнадзор сообщил: Sony PlayStation не нуждается в российском рынке

Пресс-конференция между Роскомнадзором и студентами внесла ясность в ситуацию между Sony PlayStation и российским сегментом рынка.
Goroday.ru 14:42
Кино

«Джокер» собрал первый миллиард рублей в российском прокате

Gazeta.SPb 18:49
Единоборства

Уизерспун перевесил Усика на 12 кг, Бивол оказался легче Кастильо

Соперником украинца станет Чезз Уизерспун. В результате взвешивания вес Уизерспуна составил 109,7 кг, тогда как Усика — 97,5 кг.
Sport24.ru 18:44
Общество

Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос

В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати

В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Lisa.ru вчера в 14:00
Армия и оружие

Шойгу рассказал о силах, навязывающих россиянам чуждые ценности

РИА Новости 05:13
Музыка

Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет

На экране появился видеоанонс с информацией о том, что группа «Кино» выступит 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 6 ноября в Москве на ВТБ Арене.
Gazeta.SPb 17:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное