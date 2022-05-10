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Профицит казны составил 800 млрд рублей

Профицит составил 16,6 трлн рублей, следует из данных портала «Электронный бюджет».
Известия
Казна получила 7,7 трлн в виде прибыли от налогов и сборов, более 2 трлн от неналоговых доходов, а безвозмездные поступления принесли бюджету 25,4 млрд рублей.
Известия
В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что параметры федерального бюджета на предстоящую трехлетку прорабатываются.
Известия
«Говорить о конкретных данных преждевременно. По состоянию на 1 апреля, исполнение федерального бюджета соответствует кассовому плану, который по итогам I квартала предусматривал профицит федерального бюджета», — заявили в ведомстве.
Известия

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Профицит федерального бюджета достиг 800 млрд рублей
Online47.ru18:45
Профицит бюджета России достиг 800 млрд рублей
Накануне.Ru18:08
Профицит казны составил 800 млрд рублей
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