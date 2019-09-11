Экономика
DP.RUПрофицит бюджета России с начала года составил 3,7% ВВП
Профицит федерального бюджета РФ с января по август 2019 года составил 2,027 трлн рублей, или 3,7% ВВП. Об этом говорится в среду в сообщении Минфина. Доходы бюджета составили за этот период 13,255 трлн рублей, в том числе нефтегазовые — 5,407 трлн рублей, а ненефтегазовые — 7,847 трлн рублей.
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Профицит бюджета Псковской области на 1 сентября составил 197 млн рублей
Псковская губерниявчера в 06:17
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 21:13, Вашингтон
Происшествия
Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Происшествия
Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
RT на русском 21:00
Политика
В центре Улан-Удэ идет стихийная акция протеста
Номер один 09 сентября в 10:54
Шоу-бизнес
Любовница Шаляпина сделала тест ДНК на отцовство
Чтобы доказать отцовство Прохора, женщина сделала тест ДНК, который подтвердил отцовство Шаляпина с достоверностью 99, 9 %. Однако специалисты поставили под сомнение результаты исследования .
Uznayvse.ru 08:55
Космос
Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов
Вести.Наука вчера в 05:29
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Происшествия
Суд признал виновной китаянку, проникшую в имение Трампа во Флориде
Суд присяжных признал китаянку Чжан Юцьзин виновной по обвинениям в проникновении на территорию имения президента США Дональда Трампа и даче ложных показаний, передает телеканал WPTV.
REGNUM 18:14
Политика
Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля
Олег Смоленков, которого в СМИ называют американским шпионом, работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.
RT на русском вчера в 05:32
Политика
Госдума одобрила наделение силовиков правом сбивать дроны
Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании в первом чтении законопроект, который позволяет ФСБ, ФСО, Росгвардии и МВД уничтожать дроны, используемые без специального разрешения властей.
News.ru 09:09
Футбол
Моуринью: не удивлён покером Роналду, он настоящий феномен
Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал покер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Литвы (5:1).
Чемпионат 16:09
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости вчера в 04:23
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Коммерсантъ 15:52
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Музыка
Умер кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон
Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.
ИА InterMedia 17:31
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru 20:12
Здоровье
Кремлевский врач предупредил о последствиях штрафов для больниц
Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что Минздрав планирует предоставить Росздравнадзору возможность взыскания штрафов с больниц за несоответствующий стандартам уровень медобслуживания.
URA.Ru 03:20
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru вчера в 11:01
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у «ГринКомБанка»
Центробанк России отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк» с 12 сентября 2019 года.
REGNUM 21:04
Гаджеты
Три камеры нового айфона. Стив Джобс перевернулся бы в гробу
Злые языки продолжают твердить, что появление нескольких камер на корпусе неэстетично и что в будущем весь корпус смартфона можно утыкать камерами.
Вечерняя Москва 08:56
Политика
Британское правительство увидело хаос при Brexit без сделки
Британский кабмин пришел к выводу, что страна погрузится в хаос, в случае выхода страны из ЕС без заключения соглашения.
Газета.Ru 18:00
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Хоккей
Илья Воробьев заявил, что «Металлург» не готов к сезону
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после поражения от «Нефтехимика» (0:3) заявил, что команда не готова к сезону.
Спорт-Экспресс 15:27
Политика
В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине
Израиль, установив суверенитет на Иорданской долиной, нарушит международное право, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новости 18:23
Происшествия
Российский турист утонул в Болгарии
На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51