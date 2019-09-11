Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПрофицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП

Профицит федерального бюджета в январе-августе этого года составил 2 триллиона 560,616 миллиарда рублей, 3,7 процента ВВП, сообщили в Минфине.
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Профицит бюджета за январь-август составил 3,7% ВВП

РЕН ТВ09:31

Минфин: объём доходов региональных бюджетов увеличился на 15 процентов

Парламентская газета05:34

Профицит бюджета за август увеличился на 26%

Rambler News Service09:37

Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП

Российская газета10:54

Профицит бюджета РФ за январь-август 2019 года превысил 2,5 трлн рублей

REGNUM10:09

Профицит федерального бюджета России составил 3,7% ВВП

News.ru09:31

Раздайте кубышку беднякам: Профессор возмутился «бесчеловечными опытами» правительства

Царьград10:09
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:00, Вашингтон
Происшествия

СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России

Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Происшествия

Арестанты «Бутырки» вернулись из нежилой башни в обычные камеры

В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.
Интерфакс 11:44
Происшествия

В Москве на 17,5 лет осудили мужчину, убившего своего отца и бабушку

«По данным следствия, 5 мая 2018 года обвиняемый, находясь в квартире по месту своего жительства, расположенной по улице Чертановской, на почве личных неприязненных отношений совершил убийство отца и бабушки», - рассказала Иванова.
РИАМО 10:35
Авто

Toyota продала в России 400-тысячную Camry

В августе 2019 года совокупные продажи бизнес-седана Toyota Camry через официальную дилерскую сеть Тойота в России превысили 400 тыс. автомобилей.
SpeedMe вчера в 14:10
Космос

Астронавты смогли изготовить бетон на МКС

Rusargument 09 сентября в 17:30
Политика

«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
Газета.Ru 11:26
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы постановил вернуть материалы уголовного дела "Седьмой студии" в прокуратуру для исправления ошибок в обвинительном заключении.
Газета.Ru 11:22
Политика

В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL

«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Шоу-бизнес

Андрей Малахов нашел пропавшего внука Шукшиной

Актуальные Новости 11:03
Происшествия

Убит в уличной драке узбекский боец ММА

Боец смешанного стиля (MMA) из Узбекистана Муслимбек Омонов умер, после участия в уличной драке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:40
Общество

Малышева высказалась о поедании человечины

Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».
Lenta.ru 09:08
Армия и оружие

Трое сотрудников МЧС ранены при обстреле в ДНР

Трое сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле на западе Донецка.
РЕН ТВ 10:38
Шоу-бизнес

«Эконика» представила документальный фильм, посвященный Алле Пугачевой

Обувной бренд «Эконика» в честь 70-летия Аллы Пугачевой снял документальный фильм про историю моды, сотрудничество торговой марки с Примадонной и развитие успешного российского бизнеса в лихие 1990-е.
Woman.ru вчера в 12:12
Здоровье

Педиатр посоветовала, как защитить детей от осенней простуды

Родителям, как пишет информационно-аналитический журнал "Слово и Дело", ссылающийся на врача-педиатра сети клиник "Здравица" Анастасию Осипову, нужно знать, как защитить своего ребенка от сезонной простуды.
Planet Today 07:04
Авто

Volkswagen анонсировал новый серийный электрокроссовер ID.4

В 2021 году Volkswagen выпустит новый электрический кроссовер ID.4, который станет серийным воплощением концепта Crozz и вместе с ID.3 присоединится к семейству ID.
Автоновости дня вчера в 10:09
Экономика

Патрушев доложил Путину о ходе уборки урожая

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что Урожай зерна в 2019 году позволит обеспечить не только все внутренние потребности, но и гарантирует рост зарубежных поставок.
REGNUM 08:43
Гаджеты

Презентован новый смартфон Oppo A9

Емкость аккумулятора смартфона составила 5 000 миллиампер-часов. На рынок девайс выйдет 16 сентября. Его стоимость пока не называется.
RuNews24.ru 08:00
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 09:43
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Робота «Федора» больше не отправят в космос

Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
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Киберспорт

В Civilization VI появился режим королевской битвы

Gmbox.ru 04:10
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия

Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом

Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Политика

Суд в Шотландии признал приостановку работы парламента незаконным

Суд в Шотландии признал решение премьер-министра Британии Бориса Джонсона о приостановке работы парламента незаконным.
РИА Новости 06:41
Культура

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

Московский Комсомолец вчера в 16:17
Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Политика

В США приспустят флаги в память о погибших в терактах 11 сентября

REGNUM 01:37
Происшествия

В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого

Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.
РБК 07:31
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Экономика

ЦБ обяжут сообщать об ограничениях банков в работе с вкладами физлиц

Законопроект, обязывающий ЦБ информировать об ограничениях банков в работе с вкладами физических лиц, внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.
REGNUM 11:04
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