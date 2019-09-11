Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПрофицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП

Профицит федерального бюджета в январе-августе этого года составил 2 триллиона 560,616 миллиарда рублей, 3,7 процента ВВП, сообщили в Минфине.
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Профицит бюджета Псковской области на 1 сентября составил 197 млн рублей

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Профицит федерального бюджета России за январь - август составил 3,7% ВВП

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Профицит бюджета за январь-август составил 3,7% ВВП

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Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП

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BFM.ru11:20

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Профицит федерального бюджета России составил 3,7% ВВП

News.ru09:31
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Государственный департамент США одобрил сделку по продаже 32 истребителей F-35 Польше на сумму $6,5 млрд, сообщает Reuters.
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Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

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Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет.
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Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом

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Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

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Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года

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