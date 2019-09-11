Экономика
Российская газетаПрофицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП
Профицит федерального бюджета в январе-августе этого года составил 2 триллиона 560,616 миллиарда рублей, 3,7 процента ВВП, сообщили в Минфине.
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Профицит бюджета Псковской области на 1 сентября составил 197 млн рублей
Псковская губерниявчера в 06:17
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Музыка
Noize MC выпустил клип о протестах «Все как у людей» с цитатой Путина
Noize MC (Иван Алексеев) выпустил клип на песню о массовых протестах Все как у людей .
Znak.com вчера в 13:58
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Политика
Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма
Инфорос вчера в 10:01
Происшествия
Автомат с газировкой взорвался в бизнес-центре в Москве
Автомат с газированной водой взорвался в бизнес-центре в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:09
Экономика
ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»
В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
РБК 12:16
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Футбол
В УЕФА выбрали название для нового еврокубкового турнира
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал название для нового еврокубкового турнира под его эгидой.
Газета.Ru 12:39
Финансы
Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Футбол
Компани пропустит собственный прощальный матч из-за травмы
Играющий тренер «Андерлехта», защитник Венсан Компани пропустит собственный прощальный матч за «Манчестер Сити» из-за травмы.
Бомбардир.ру 12:29
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Политика
Меркель больше не считает США защитником Европы
США больше не будут автоматически защищать Европу, поэтому европейцам нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, заявила канцлер Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.
Российская газета 08:49
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Происшествия
Убит в уличной драке узбекский боец ММА
Боец смешанного стиля (MMA) из Узбекистана Муслимбек Омонов умер, после участия в уличной драке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:40
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
RT на русском 09:09
Политика
Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17
Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Происшествия
Экс-замглавы ОМВД «Лефортово» приговорили к 8 годам тюрьмы
Лефортовский суд Москвы вынес решение по делу бывшего заместителя начальника отдела МВД России по району Лефортово, главы следственного отделения Анзора Шулая.
РБК 12:33
Экономика
Медведев назвал условия развития арендного жилья в России
Медведев добавил, что для развития сферы жилищного найма потребуется «обеспечить возможность для реализации соответствующих проектов», формирующих рынок коммерческой аренды жилья.
Lenta.ru 06:49
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Здоровье
Возлюбленная доктора заработала рак после предписанного им снотворного
По совету кардиолога мисс А. приняла 84 таблетки диазепама во время отдыха на пляже в Сан-Диего, чтобы прийти в чувство после долгого перелета из Великобритании на западное побережье США.
Ридус 08:18