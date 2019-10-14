с чего всё началось

Документ размещен на портале проектов нормативных актов. В случае реализации поправок, профицит бюджета по итогам 2019 года сократится с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП. Согласно поправкам, ВВП в 2019 году должен составить 108,414 трлн рублей, то есть 1,4% ВВП.

Футбол «Спартак» объявил о назначении Тедеско главным тренером 14 октября московский "Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

Происшествия В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.

Политика Цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин обсудил цены на нефть с властями Саудовской Аравии в рамках своего государственного визита в королевство.

Здоровье Доктор Мясников рассказал о сигналах раковых заболеваний Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что боли в какой-либо части тела не указывают на развитие онкологии.

Экономика Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект.

Армия и оружие Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.

Политика «Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая Газета».

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Армия и оружие The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.

Хоккей «Трактор» проиграл рижскому «Динамо» на своем льду Счет 1:1 на табло изменился уже через три минуты – шайбу забросил нападающий рижского «Динамо» Виталий Павлов.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Армия и оружие Армия Сирии начала перебрасывать войска на территорию курдов Подконтрольная президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду армия начала перебрасывать силы на север страны, чтобы "противостоять агрессии со стороны Турции".

Общество Украинского премьера заметили на концерте неонацистов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».

Политика Минобороны предложило сделать 19 июля Днём Русской Америки Министерство обороны России выступило с инициативой учредить в стране новую памятную дату — День Русской Америки.

Происшествия В Красноярске сын экс-судьи с другом избили до смерти мужчину По информации из постов, в ночь с 14 на 15 сентября 29-летний Андрей Шилов и 24-летний Сергей Шмелёв избили друга.

Политика Британская королева выступила с тронной речью На открытии сегодняшней сессии британского парламента Елизавета II нарушила многолетнюю традицию: она предстала перед парламентариями не в массивной Короне Британской империи, а в более легкой тиаре Георга IV, созданной в 1821 году.

Гаджеты В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2 Поклонники гаджетов могут приобрести новые смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, продажи которых стартовали в России.

Музыка Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Экономика Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla Запретные акции Согласно последней версии поправок, которые ЦБ обсуждал с рынком, инвесторы с накоплениями меньше 1,4 млн руб. (" особо защищаемые") потеряют доступ к иностранным ценным бумагам без листинга в России.