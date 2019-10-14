Экономика
REGNUMМинфин подготовил снижающие профицит поправки в бюджет-2019
Документ размещен на портале проектов нормативных актов. В случае реализации поправок, профицит бюджета по итогам 2019 года сократится с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП. Согласно поправкам, ВВП в 2019 году должен составить 108,414 трлн рублей, то есть 1,4% ВВП.
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с чего всё началось
В соответствии с документом прогнозируемые доходы бюджета в 2019 году снизятся с 20,18 трлн рублей до 19,97 трлн, расходы увеличатся с 18,29 трлн рублей до 18,49 трлн.RT на русском09:56
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Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско главным тренером
14 октября московский "Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
Газета.Ru 11:35
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM 01:05
Политика
Цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин обсудил цены на нефть с властями Саудовской Аравии в рамках своего государственного визита в королевство.
Комсомольская правда 14:11
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о сигналах раковых заболеваний
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что боли в какой-либо части тела не указывают на развитие онкологии.
Волгоградская правда вчера в 23:48
Экономика
Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств
Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект.
Независимая газета 12:11
Армия и оружие
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая Газета».
Коммерсантъ 13:44
Происшествия
Отец вероятного убийцы девочки в Саратове призвал казнить сына
Московский Комсомолец 10:41
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева показал квартиру музыканта после инсульта
Актуальные Новости 03:28
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости вчера в 06:06
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Ведомости 10:18
Хоккей
«Трактор» проиграл рижскому «Динамо» на своем льду
Счет 1:1 на табло изменился уже через три минуты – шайбу забросил нападающий рижского «Динамо» Виталий Павлов.
Челябинск Сегодня 12:25
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Армия и оружие
Армия Сирии начала перебрасывать войска на территорию курдов
Подконтрольная президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду армия начала перебрасывать силы на север страны, чтобы "противостоять агрессии со стороны Турции".
Planet Today 03:02
Общество
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика
Минобороны предложило сделать 19 июля Днём Русской Америки
Министерство обороны России выступило с инициативой учредить в стране новую памятную дату — День Русской Америки.
RT на русском 11:51
Происшествия
В Красноярске сын экс-судьи с другом избили до смерти мужчину
По информации из постов, в ночь с 14 на 15 сентября 29-летний Андрей Шилов и 24-летний Сергей Шмелёв избили друга.
7 канал Красноярск 04:46
Политика
Британская королева выступила с тронной речью
На открытии сегодняшней сессии британского парламента Елизавета II нарушила многолетнюю традицию: она предстала перед парламентариями не в массивной Короне Британской империи, а в более легкой тиаре Георга IV, созданной в 1821 году.
Газета.Ru 14:05
Гаджеты
В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2
Поклонники гаджетов могут приобрести новые смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, продажи которых стартовали в России.
МедиаПоток 11:42
Музыка
Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт
Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
Кривое-зеркало.ру вчера в 06:38
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
Известия вчера в 20:53
Технологии
Будет таким же эпичным, как «Игра престолов». Apple хвастается грядущим сериалом с Джейсоном Момоа
Согласно слухам, Apple метит в том числе и на премию «Оскар», хотя получится ли это у неё, покажет лишь время.
iXBT.com вчера в 10:07
Экономика
Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
Запретные акции Согласно последней версии поправок, которые ЦБ обсуждал с рынком, инвесторы с накоплениями меньше 1,4 млн руб. (" особо защищаемые") потеряют доступ к иностранным ценным бумагам без листинга в России.
РБК 01:00
Футбол
Игрок новомосковского «Химика» допустил «промах года»
Уже на первой минуте матча голкипер «Сатурна» допустил грубую ошибку и промахнулся мимо мяча.
Тульские новости 02:05