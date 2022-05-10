Россия одерживает победу в информационном поле по освещению ситуации вокруг Украины, заявила кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал попытку Киева захватить остров Змеиный катастрофой, приведшей к гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ.
В Харьковской области украинская сторона готовит провокацию, продолжил Мизинцев: на участке одной из дорог военнослужащие ВСУ «расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами».