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Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле составил 2,7 трлн руб

Консолидированный бюджет РФ в январе-апреле исполнен с профицитом 2,7 трлн рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
Интерфакс
Путин обратил внимание на восстановление экономики после санкционного удара – рост цен резко замедлился, рубль укрепился и признан самой доходной валютой года, снижается стоимость кредитов, и ЦБ РФ продолжает работу по снижению ставок и инфляции.
Smotrim.ru
Федеральный бюджет РФ по итогам 2022 года, как ранее сообщал министр финансов РФ Антон Силуанов, будет исполнен с дефицитом как минимум 1,6 трлн рублей.
Финмаркет
Говоря о том, каким дефицит может быть максимально, Силуанов пояснил: "Все будет зависеть от мер реагирования, сколько принято каких мер поддержки. Я надеюсь, что основные приняты".
Финмаркет

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Путин: профицит федерального бюджета за январь — апрель составил 2,7 трлн рублей
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Профицит федерального бюджета России в январе-апреле составил 2,7 трлн рублей
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