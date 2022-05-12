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Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле составил 2,7 трлн руб

Консолидированный бюджет РФ в январе-апреле исполнен с профицитом 2,7 трлн рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
Интерфакс
Говоря о том, каким дефицит может быть максимально, Силуанов пояснил: "Все будет зависеть от мер реагирования, сколько принято каких мер поддержки. Я надеюсь, что основные приняты".
Финмаркет
Федеральный бюджет РФ по итогам 2022 года, как ранее сообщал министр финансов РФ Антон Силуанов, будет исполнен с дефицитом как минимум 1,6 трлн рублей.
Финмаркет
Теперь перед правительством стоит важная задача – обеспечить потребительский спрос, обеспечить рост доходов россиян.
Военное обозрение

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Путин сообщил о профиците российского бюджета
Московский Комсомолец07:05
Путин сообщил, что профицит федеральной казны за январь - апрель составил 2,7 трлн рублей
ТАСС07:25
Путин сообщил, что бюджет исполнен с профицитом в 2,7 трлн рублей за январь — апрель
News.ru07:17
Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле составил 2,7 трлн руб
Интерфакс07:11
Профицит федерального бюджета России в январе-апреле составил 2,7 трлн рублей
РЕН ТВ08:37
Профицит федерального бюджета РФ удвоился по итогам апреля
Smotrim.ru07:05
Путин: профицит федерального бюджета за январь — апрель составил 2,7 трлн рублей
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