ИнтерфаксПрофицит текущего счета платежного баланса РФ в I полугодии вырос в 3,5 разаПоложительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2022 года составило $138,5 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($39,7 млрд).ИнтерфаксОтрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов по итогам первого полугодия 2022 года составило $19,9 млрд против $20,7 млрд годом ранее.ИнтерфаксПоложительное сальдо финансового счета платежного баланса стало следствием существенного роста финансовых активов и снижения обязательств.ИнтерфаксВновь пересмотренный прогноз будет опубликован 22 июля.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMРБК ИнвестицииПодробнее о событииЗа полгода профицит текущего счета платежного баланса РФ вырос в 3,5 разаФинмаркет09:46Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I полугодии вырос в 3,5 разаИнтерфакс09:45Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 1 полугодии повысился в 3,5 разаFinam.Ru09:22Профицит текущего счета платежного баланса России вырос за полгода в 3,5 разаПРАЙМ09:34Профицит текущего счета платежного баланса РФ вырос до $138,5 млрдExpert.ru09:33Центробанк оценил профицит текущего счёта платёжного баланса РоссииREGNUM09:35Показать ещёОценитьПоделиться