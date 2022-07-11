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Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I полугодии вырос в 3,5 раза

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2022 года составило $138,5 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($39,7 млрд).
Интерфакс
Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов по итогам первого полугодия 2022 года составило $19,9 млрд против $20,7 млрд годом ранее.
Интерфакс
Положительное сальдо финансового счета платежного баланса стало следствием существенного роста финансовых активов и снижения обязательств.
Интерфакс
Вновь пересмотренный прогноз будет опубликован 22 июля.
Интерфакс

Подробнее о событии

За полгода профицит текущего счета платежного баланса РФ вырос в 3,5 раза
Финмаркет09:46
Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I полугодии вырос в 3,5 раза
Интерфакс09:45
Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 1 полугодии повысился в 3,5 раза
Finam.Ru09:22
Профицит текущего счета платежного баланса России вырос за полгода в 3,5 раза
ПРАЙМ09:34
Профицит текущего счета платежного баланса РФ вырос до $138,5 млрд
Expert.ru09:33
Центробанк оценил профицит текущего счёта платёжного баланса России
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