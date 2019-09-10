Экономика

ПРАЙМПРАЙМПрофицит торгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,2%

Экспорт России в январе-июле 2019 года составил 241,1 миллиарда долларов и по сравнению с январем-июлем 2018 года сократился на 3,2%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,4% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,6%.
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Профицит внешнеторгового баланса России в январе - июле снизился на 6,18%

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Профицит торгового баланса России снизился на 8,7%

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Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,18%, до $104,8 млрд

Будущее России. Национальные проекты04:10
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
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В Кремле подтвердили, что агент ЦРУ работал в администрации президента

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В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих

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Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
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Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5

Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
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Панарин объявил об открытии благотворительного фонда

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил об открытии собственного благотворительного фонда.
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Политика

Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания

Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
РИА Новости 11:58
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Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США

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Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
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Трамп на год продлил санкции за «иностранное вмешательство в выборы»

Американский президент Дональд Трамп еще на год продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы в США», который был введен год назад.
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Уровень воды в Амуре превысил 827 см у Комсомольска-на-Амуре

В районе Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке Амур превысил отметку в 827 см и продолжает повышаться.
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У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

РИА Новости 20:16
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Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России»

Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.
Новая газета 15:38
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КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы

Во вторник, 10 сентября, в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
Газета.Ru 19:49
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Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
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Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
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В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев

РИА Новости 07:41
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Британский генерал предупредил о новом соперничестве с Россией

COBRA расшифровывается как Cabinet Office Briefing Room A («Комната "А" заседаний кабинета министров») — чрезвычайный правительственный комитет, который занимается координацией действий органов британского правительства в случаях региональных или национальных кризисов, а также во время зарубежных событий, которые имеют серьезные последствия для страны.
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Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле

Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
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Песков объяснил, почему Путин не встретил освобожденных Киевом россиян

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что Путин не встретил в аэропорту россиян, прибывших из Киева в рамках обмена между РФ и Украиной, поскольку это не прерогатива главы государства.
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Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана

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Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии

Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
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Партия власти потеряла около трети мест в Мосгордуме по итогам выборов

Кандидаты от КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» получили 20 мандатов из 45, остальные места достались тем, кто шел на выборы при поддержке мэрии.
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Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

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Серебренников рассказал о планах «Гоголь-центра» на новый сезон

На встрече режиссёр рассказал коллективу о планах на новый сезон. Первой премьерой станет спектакль «Палачи» по пьесе Мартина Макдонаха.
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LG представила игровые телевизоры OLED с поддержкой Nvidia G-Sync

Новая линейка телевизоров OLED (model 65/55E9 и model 77/65/55C9) выделяется тем, что получила поддержку технологии Nvidia G-Sync.
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Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги

Сколько заплатят за встречу с Семенович — остается в секрете.
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