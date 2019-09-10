Экономика
ПРАЙМПрофицит торгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,2%
Экспорт России в январе-июле 2019 года составил 241,1 миллиарда долларов и по сравнению с январем-июлем 2018 года сократился на 3,2%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,4% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,6%.
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Профицит счета текущих операций РФ в январе-августе снизился на 15,3%, до $54,4 млрд
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Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,18%, до $104,8 млрд
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Шнуров в стихах прокомментировал выступление Билана в Самаре
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