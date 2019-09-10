Экономика
ПРАЙМПрофицит торгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,2%
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июле снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2%, или на 6,9 миллиарда долларов, и составило 104,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Внешнеторговый оборот предприятий Ивановской области растет за счет увеличения экспорта
ИвановоLiveвчера в 09:25
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Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков
Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
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Главный специалист-терапевт Минздрава России изучит влияние электронных сигарет на здоровье граждан, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.
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В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни.
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Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Авто
BMW представил новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
В компании обещают, что товарный вариант BMW 4-Series будет на 80 процентов похож на прототип.
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В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки
В Москве следователи предъявили обвинение косметологу после смерти ее пациентки во время процедуры.
РБК 08:21
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи
Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.
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Политика
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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Политика
В Кремле оценили возможность проведения следующего обмена с Украиной
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия планирует продолжить обмен удерживаемыми лицами с Украиной, однако о сроках проведения следующего этапа пока говорить рано.
Известия 06:30
Футбол
Черчесов пояснил отсутствие Миранчука в основе сборной
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, почему полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук редко выходит в составе национальной сборной.
Газета.Ru 08:19
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку
РИА Новости 05:02
Здоровье
В Свердловской области смертность снизилась на 2,4%
Смертность в Свердловской области снизилась на 2,4% за январь–июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Екатеринбург-ТВ 07:59
Политика
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Председатель движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан в Болгарии в рамках расследования дела о шпионаже, сообщают издания «24 часа» и Болгарское национальное радио (БНР) без ссылки на источники.
РБК вчера в 18:15
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
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В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу
«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.
Известия 05:58
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В Казани начались гастроли Малого театра
Kazanfirst.ru 06:39
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о совмещении
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
Спорт-Экспресс 06:39
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Трамп рассказал о способности нанести поражение талибам
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что США могли бы нанести поражение «Талибану»*, однако это стоило бы жизни «миллионам человек».
RT на русском вчера в 18:02
Политика
Лукашенко подарил Патрушеву его досье времен учебы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым подарил ему досье, собранное во время его учебы и работе в Белоруссии.
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Ferra 08:22
Экономика
С начала года авиабилеты в России подорожали на четверть
С начала 2019 года цены на авиабилеты в России выросли на четверть. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
9111.ru 06:16
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Обнаружен обезвреживающий ВИЧ механизм
Международная команда ученых обнаружила простой механизм, который обезвреживает ВИЧ на молекулярном уровне.
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Авто
В России началось производство обновленного Ford Transit
Напомним, что «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создано обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, в июне 2019 года подписало специнвестконтракт с Минпромторгом РФ для развития производства линейки Ford Transit в России.
Автостат 06:16
Финансы
Сбербанк направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей
Сбербанк в 2019 направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей в виде налогов и дивидендов, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:19
Игры
Train Simulator 2020 выходит в Steam на следующей неделе
Train Simulator 2020 выйдет в Steam 19 сентября 2019 года.
Игромания.ру 08:21