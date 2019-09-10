Экономика
ПРАЙМПрофицит торгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,2%
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июле снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2%, или на 6,9 миллиарда долларов, и составило 104,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Внешнеторговый оборот предприятий Ивановской области растет за счет увеличения экспорта
ИвановоLiveвчера в 09:25
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Зеленский превращается в диктатора Украины
Обычно, говоря о Владимире Зеленском, вспоминают его роль президента Украины Василия Голобородько в фильме «Слуга народа».
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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
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Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.
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Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
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Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
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Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
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Американская компания Apple проведет сегодня официальную презентацию, на которой будут представлены новые модели iPhone.
UfacityNews.ru 03:07
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Политика
СМИ узнали о местоположении сбежавшего из России американского шпиона
Американский агент, который якобы работал в Москве на высокой должности, несколько лет назад сбежал в США.
Телеканал 360° 01:30
Авто
Спортивный универсал Lada Vesta SW Sport замечен во время тестов
По фотографиям можно заметить, что спортивный универсал отличается обновленным обвесом, а также раздвоенным выхлопной системой и другими колесными дисками, а также меньшим дорожным просветом.
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Ежедневное использование дезодоранта наносит вред здоровью
Российские ученые провели исследования, в ходе которых установили, что частое использование дезодоранта приводит к эволюции вредных бактерий и увеличению потоотделения.
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В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Нижегородка уступает в голосовании за титул «Девушка Playboy»
Голосование за полуфиналисток завершается 9 сентября 23-летняя нижегородка Алена Тарасова уступает другим участницам в голосовании на конкурсе "Девушка Playboy".
АиФ Нижний Новгород 02:46
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Мосгоризбирком признал выборы в Мосгордуму состоявшимися
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) признала выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными.
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Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
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Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Космос
Умер высказавший гипотезу о жизни на Венере ученый Ксанфомалити
На 88-м году жизни умер главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН, астрофизик Леонид Ксанфомалити, который высказал гипотезу о наличии жизни на Венере.
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Россия лидирует по количеству киберугроз для Android
Количество уязвимостей Android-устройств уменьшилось: число мобильных угроз сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Театры
К «обнаженке» на сцене театра оказался не готов челябинский зритель
В родном Ярославле спектакль показали два раза, члены труппы признаются, такого резонанса, как в Челябинске, там не было.
Первый областной 08:06
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Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России
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Экономика
Индекс цен производителей в КНР упал на 0,8% в августе
Индекс цен производителей (PPI), который отражает цены на продукцию от производителя, упал на 0,8% в Китае за август 2019 года в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 10 сентября агентство Синьхуа.
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Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
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Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
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Происшествия
Водитель Tesla уснул за рулем мчавшегося на большой скорости спорткара
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент с уснувшим за рулем водителем Tesla.
РЕН ТВ 09:27