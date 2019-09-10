Экономика

ПРАЙМПРАЙМПрофицит торгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,2%

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июле снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2%, или на 6,9 миллиарда долларов, и составило 104,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Профицит внешнеторгового баланса России в январе - июле снизился на 6,18%

ТАССвчера в 04:10

В Ростовской области рассказали о динамике экспорта товаров в Турцию в 2019 году

RT на русскомвчера в 14:23

За 7 месяцев внешнеторговый оборот России снизился на 2,3%, профицит - на 6,2%

Финмаркетвчера в 04:36

ФТС: внешнеторговый оборот России в январе — июле продолжил снижаться

Банки.рувчера в 04:13

Оборот торговли между РФ и США в январе-июле вырос на 13,4%

ПРАЙМвчера в 07:27

Профицит внешней торговли России сократился в январе-июле на 6,2%

Вести.Финансвчера в 04:41

Ростовская область сократила экспорт товаров в Турцию на 9% в 2019 году

Rostov gazetaвчера в 11:09
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
Гаджеты

Apple представила новый iPhone 11

Ferra вчера в 14:09
Политика

Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.
Rambler News Service 05:19
Происшествия

Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории

18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Шоу-бизнес

Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Политика

Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Происшествия

У севшего в Перми истребителя МиГ-31БМ найдена неисправность

RT на русском 04:49
Общество

Синоптики заявили о приходе осени в Москву в выходные

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая осень с дождями и похолоданием до 11—16 °С ожидается в Москве в ближайшие выходные.
RT на русском 04:29
Финансы

На индексацию маткапитала предусмотрят 325 миллиардов рублей

«Что касается материнского капитала, то планируется его индексация с первого января следующего года, на эти цели будет израсходовано 325 миллиардов рублей», — рассказал Дроздов на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Парламентская газета 04:49
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Наука

Обнаружен вид рыб, способных выдавать разряды до 860 вольт

RT на русском вчера в 12:34
Экономика

Новак: Россия и Саудовская Аравия не обсуждали повышение нефтяных цен

Россия и Саудовская Аравия не обсуждали возможность повышения нефтяных цен на встрече министра энергетики России Александра Новака и нового министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиз бен Сальман.
REGNUM 02:59
Общество

Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Коммерсантъ 03:25
Здоровье

Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака

Российская газета 00:10
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Футбол

Франция — Андорра 3:0

Стоит отметить, что Гризманн не забил пенальти во втором матче подряд.
Sport24.ru вчера в 15:49
Политика

Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу

10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости вчера в 15:19
Происшествия

Пытавшегося спасти тонувшего брата подростка унесло в море в Крыму

ТАСС 03:05
Политика

Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке

Expert.ru вчера в 11:01
Космос

Умер запустивший Гагарина в космос академик

Lenta.ru 05:16
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Транспорт

В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД

Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Политика

Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.
Интерфакс 02:30
Авто

Honda показала во Франкфурте гибридный спорткар Honda NSX

На стенде компании Honda на международном Франкфуртском автосалоне был представлен, в частности, гибридный спорткар Honda NSX.
CarsWeek.ru 00:14
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Религия

Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Общество

Названа дата повторного концерта Билана в Самаре

Газета.Ru 04:06
Происшествия

В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым

Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Здоровье

Названы самые неэффективные при лечении ОРВИ продукты

Слово и Дело 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное