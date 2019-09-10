Экономика
ПРАЙМПрофицит торгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,2%
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июле снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2%, или на 6,9 миллиарда долларов, и составило 104,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
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