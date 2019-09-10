Экспорт России в январе-июле 2019 года составил 241,1 миллиарда долларов и по сравнению с январем-июлем 2018 года сократился на 3,2%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,4% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,6%.

Профицит торгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,2%

Финансы ЦБ связал падение курса рубля с операциями крупных компаний По итогам августа курс рубля упал на 5%, что стало сильнейшим снижением за прошедший год, говорится в опубликованном ЦБ отчете «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

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Общество Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.

Технологии Tele2, «Ростелеком» и Ericsson разработали IoT-решение для промышленности Tele2 и «Ростелеком» успешно протестировали решение IoT для промышленности на одном из старейших машиностроительных предприятий России – на Кировском заводе.

Политика NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.

Политика Грушко рассказал о подготовке Россией ответа на испытания США Замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что российская сторона находится на продвинутой стадии работы по подготовке зеркальных мер на испытания Пентагоном ракеты средней дальности.

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Футбол Черчесов: Кутепов уже год почти не играет. Сейчас он в «Спартаке», пусть борется Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче 6-го тура квалификации Евро-2020 с Казахстаном (1:0), а также поделился мыслями о положении защитника Ильи Кутепова в «Спартаке».

Общество В Петербурге выделили новый участок под храм вместо парка Малиновка Правительство Санкт-Петербурга на заседании во вторник согласовало новый участок для строительства храма, который ранее планировали возвести в парке Малиновка в Красногвардейском районе, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.

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