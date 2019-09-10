Экспорт России в январе-июле 2019 года составил 241,1 миллиарда долларов и по сравнению с январем-июлем 2018 года сократился на 3,2%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,4% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,6%.

Профицит торгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,2%

Финансы Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.

Политика Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25% Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.

Происшествия В Ивделе 14-летнего подростка насмерть задавило футбольными воротами В Ивделе на городском стадионе погиб 14-летний школьник, на которого упали футбольные ворота.

Общество Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Политика Семье Виктора Бута разрешили два дополнительных дня свиданий в неделю Власти США разрешили супруге и дочери содержащегося в тюрьме в штате Иллинойс Виктора Бута два дополнительных дня свиданий в неделю.

Экономика В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов "По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Общество Джек Ма ушел с поста главы Alibaba Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Политика В России сочли идиотскими планы Сенцова вернуться в Крым на танке Слова осужденного в России за терроризм и переданного в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о планах вернуться в Крым на танке являются глупостью и их не стоит воспринимать всерьез.

Музыка Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».

Культура Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.

Политика Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.

Здоровье Врач рассказал о причине избыточного веса у детей Врач-педиатр, ведущий научный сотрудник «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России Ольга Лукоянова рассказала, почему у детей до трёх лет появляется лишний вес.