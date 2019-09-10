Экономика

ПРАЙМПРАЙМПрофицит торгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,2%

Экспорт России в январе-июле 2019 года составил 241,1 миллиарда долларов и по сравнению с январем-июлем 2018 года сократился на 3,2%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,4% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,6%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Профицит внешнеторгового баланса России в январе - июле снизился на 6,18%

ТАСС04:10

Профицит счета текущих операций РФ в январе-августе снизился на 15,3%, до $54,4 млрд

Финмаркет10:04

Профицит торгового баланса РФ в январе-августе сократился на 8,7%

ПРАЙМ09:48

ФТС: внешнеторговый оборот России в январе — июле продолжил снижаться

Банки.ру04:13

Профицит торгового баланса России снизился на 8,7%

Вести.Финанс10:08

Внешнеторговый кризис: Россия сокращает экспорт

Новый День06:57

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,18%, до $104,8 млрд

Будущее России. Национальные проекты04:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
Происшествия

В иракском Кербеле 16 паломников погибли в давке

РИА Новости 09:42
Финансы

Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ

Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.
Интерфакс 09:48
Политика

Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Политика

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Шоу-бизнес

Дима Билан объяснил свое поведение на концерте в Самаре

Наша версия 06:23
Происшествия

В Ивделе 14-летнего подростка насмерть задавило футбольными воротами

В Ивделе на городском стадионе погиб 14-летний школьник, на которого упали футбольные ворота.
Znak.com 03:37
Общество

Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика

Семье Виктора Бута разрешили два дополнительных дня свиданий в неделю

Власти США разрешили супруге и дочери содержащегося в тюрьме в штате Иллинойс Виктора Бута два дополнительных дня свиданий в неделю.
ТАСС 11:44
Происшествия

Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Ленобласти возросло до пяти

Российская газета 10:21
Политика

Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма

Ведомости 06:45
Экономика

В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов

"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 06:10
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Музыка

Noize MC, «Ленинград» и Гречка записали каверы на песни Егора Летова

В честь юбилея Летова современные музыканты записали кавер-версии его хитов для трибьюта «Без меня».
АН Между строк 07:48
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Гаджеты

Новый внешний аккумулятор Xiaomi имеет ёмкость 10 000 мАч

3DNews 10:11
Общество

Джек Ма ушел с поста главы Alibaba

Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.
Ведомости 05:07
Общество

«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Политика

В России сочли идиотскими планы Сенцова вернуться в Крым на танке

Слова осужденного в России за терроризм и переданного в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о планах вернуться в Крым на танке являются глупостью и их не стоит воспринимать всерьез.
Lenta.ru 11:30
Армия и оружие

Появилось редкое видео флота Монголии

Российская газета 09:35
Музыка

Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта

Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

Коммерсантъ 05:51
Баскетбол

Испания обыграла Польшу и вышла в полуфинал чемпионата мира

Sport24.ru 11:07
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

РБК 09:53
Футбол

Футболистка сборной США Морган об обвинениях Роналду в изнасиловании: «Думаю, что замять дело помогли деньги»

Думаю, что в конце концов замять дело помогли деньги. Обвинения были сняты, поэтому он продолжает играть.
Sports.ru 07:25
Культура

Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ

Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.
News.ru 04:54
Политика

Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов

Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.
Дождь 10:39
Здоровье

Врач рассказал о причине избыточного веса у детей

Врач-педиатр, ведущий научный сотрудник «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России Ольга Лукоянова рассказала, почему у детей до трёх лет появляется лишний вес.
Газета Кемерова 10:42
Хоккей

Малкин назвал самые трудные вещи для жизни в Америке

Спорт день за днем 11:33
Происшествия

Братьев Ананьевых обвинили в растрате 102 млрд рублей

Экс-владельцы Промсвязьбанка братья Ананьевы обвиняются в растрате 102 млрд рублей.
BFM.ru 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное