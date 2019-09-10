Экономика
ПРАЙМПрофицит торгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,2%
Экспорт России в январе-июле 2019 года составил 241,1 миллиарда долларов и по сравнению с январем-июлем 2018 года сократился на 3,2%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,4% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,6%.
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Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,18%, до $104,8 млрд
Будущее России. Национальные проекты04:10
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В иракском Кербеле 16 паломников погибли в давке
РИА Новости 09:42
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Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ
Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.
Интерфакс 09:48
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Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
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Дима Билан объяснил свое поведение на концерте в Самаре
Наша версия 06:23
Происшествия
В Ивделе 14-летнего подростка насмерть задавило футбольными воротами
В Ивделе на городском стадионе погиб 14-летний школьник, на которого упали футбольные ворота.
Znak.com 03:37
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика
Семье Виктора Бута разрешили два дополнительных дня свиданий в неделю
Власти США разрешили супруге и дочери содержащегося в тюрьме в штате Иллинойс Виктора Бута два дополнительных дня свиданий в неделю.
ТАСС 11:44
Происшествия
Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Ленобласти возросло до пяти
Российская газета 10:21
Экономика
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 06:10
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Музыка
Noize MC, «Ленинград» и Гречка записали каверы на песни Егора Летова
В честь юбилея Летова современные музыканты записали кавер-версии его хитов для трибьюта «Без меня».
АН Между строк 07:48
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Общество
Джек Ма ушел с поста главы Alibaba
Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.
Ведомости 05:07
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
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Политика
В России сочли идиотскими планы Сенцова вернуться в Крым на танке
Слова осужденного в России за терроризм и переданного в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о планах вернуться в Крым на танке являются глупостью и их не стоит воспринимать всерьез.
Lenta.ru 11:30
Армия и оружие
Появилось редкое видео флота Монголии
Российская газета 09:35
Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36
Футбол
Футболистка сборной США Морган об обвинениях Роналду в изнасиловании: «Думаю, что замять дело помогли деньги»
Думаю, что в конце концов замять дело помогли деньги. Обвинения были сняты, поэтому он продолжает играть.
Sports.ru 07:25
Культура
Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ
Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.
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Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.
Дождь 10:39
Здоровье
Врач рассказал о причине избыточного веса у детей
Врач-педиатр, ведущий научный сотрудник «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России Ольга Лукоянова рассказала, почему у детей до трёх лет появляется лишний вес.
Газета Кемерова 10:42
Хоккей
Малкин назвал самые трудные вещи для жизни в Америке
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Происшествия
Братьев Ананьевых обвинили в растрате 102 млрд рублей
Экс-владельцы Промсвязьбанка братья Ананьевы обвиняются в растрате 102 млрд рублей.
BFM.ru 10:37