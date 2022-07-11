"Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта, обусловленного благоприятной ценовой конъюнктурой, при снижении импорта", — отмечает регулятор.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса, на этой неделе его медиагруппа откажется в пользу государства от всех лицензий телеканалов и печатных медиа.
Российские военные уничтожили крылатыми ракетами «Калибр» склад оружия в Днепропетровской области Украины, где в том числе хранились боеприпасы для поставленных Киеву американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило Минобороны.