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Профицит внешней торговли РФ вырос в 1 полугодии в 2,6 раза

Согласно данным Банка России, профицит внешней торговли товарами и услугами РФ вырос в 1 полугодии в 2,6 раза и составил $158,4 млрд, говорится в материалах ЦБ.
Finam.Ru
"Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта, обусловленного благоприятной ценовой конъюнктурой, при снижении импорта", — отмечает регулятор.
ПРАЙМ
Годом ранее показатель составил $60,5 млрд.
Finam.Ru
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