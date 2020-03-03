Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте.

Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога

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