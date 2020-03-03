Политика
ТАССКомитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте.
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Политика
Спикер Рады сообщил об отставке премьер-министра Украины
Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Футбол
Игроки «Барселоны» недовольны поведением ассистента Сетьена во время матча с «Реалом»
Футболисты каталонской «Барселоны» остались недовольны поведением Эдера Сарабии, помощника главного тренера Энрике Сетьена, во время выездной встречи 26-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:2), сообщает El Partidazo de COPE на своей странице в «Твиттере».
Авто
Представлен обновленный Mercedes-Benz E-Class
Компания Mercedes-Benz официально представила обновленный Mercedes-Benz E-Class.
Политика
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
Футбол
Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Технологии
«ВКонтакте» запустит аналог TikTok в своем приложении
«ВКонтакте» запустит экспериментальный сервис коротких видео наподобие TikTok. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на презентацию проекта.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Интернет
«Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в отдельное юрлицо
Общество
Борис Джонсон после рождения ребенка намерен уйти в декрет
Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен взять отпуск по уходу за ребенком, когда его сын или дочь появится на свет.
Происшествия
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Футбол
Челси — Ливерпуль 0:0 (1-й тайм)
«Челси» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Англии.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Политика
Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
Общество
«Победа» сократит рейсы в Италию
Авиакомпания «Победа» (входит в «Аэрофлот») сократит на 39% количество рейсов в Италию в марте—апреле из-за снижения спроса.
Экономика
За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Армия и оружие
Турция решила разместить в Сирии дополнительные системы ПВО
Турция намерена разместить в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира.
Армия и оружие
Новую систему дистанционного минирования покажут на параде Победы
Новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) впервые пройдет в колонне военной техники на параде Победы на Красной площади в Москве.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Авто
Audi представила новую версию Audi A3 Sportback
Немецкий автогигант Audi официально представил новую версию A3 Sportback.
Армия и оружие
В Сирии провалили испытания турецкие танки М60ТМ с активной защитой
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ оснащенные украинской активной защитой AKKOR Pulat в реальных боях в Сирии потерпела неудачу, они не смогли противостоять управляемой сверхзвуковой ракете.
Общество
Футболиста Тарасова проверили в аэропорту на наличие коронавируса
Единоборства
Поветкин проведет бой с британцем Уайтом 2 мая в Манчестере
Российский боксер Александр Поветкин проведет претендентский бой на титул Всемирного боксерского совета (WBC) против британца Диллиана Уайта 2 мая в Манчестере.
Политика
Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.