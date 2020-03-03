Политика

ТАССТАССКомитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте.
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В Госдуме поддержали поправку к Конституции с упоминанием бога

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Комитет Госдумы одобрил поправку о правопреемстве России в отношении СССР

ТАСС08:54

Комитет Госдумы по законодательству подержал президентскую поправку к Конституции с упоминанием Бога

Эхо Москвы09:30

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Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

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Поправки в Конституцию. История вопроса

Российская газета11:53

Комитет Госдумы поддержал поправку в Конституцию о губернаторах

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В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
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Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
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Турция намерена разместить в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира.
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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
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