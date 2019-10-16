Экономика
РБККомитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года
Документы опубликованы в электронной базе Госдумы. В соответствии с проектом закона с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 7,5% (850 руб.) до 12 130 руб. При этом в некоторых субъектах РФ, где существуют региональные набавки, общий рост МРОТ может составить 2 тыс. руб.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
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