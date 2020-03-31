Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГосдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы. Авторы — председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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В России принят закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

ГЛАС.RU05:05

Председатель ГД: в условиях эпидемии коронавируса нужно бережно относиться друг к другу

Государственная Дума РФ05:44

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

РИА Новости04:07

Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина

RT на русском05:04

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Коммерсантъ03:54

Комитет СФ по соцполитике поддержал пакет законов, направленных на борьбу с коронавирусом

ТАСС06:02

Можно ли спортсменам тренироваться после ужесточения ответственности за нарушение карантина. Отвечает депутат Госдумы

Спорт-Экспресс05:55
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Общество

В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Интерфакс 06:33
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Авто

В Уфе продадут арестованные машины

Автоновости дня 01:01
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

ТАСС вчера в 15:18
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек

За предыдущие сутки в России выявлено заражение коронавирусной инфекцией сразу 500 человек, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
РБК 05:21
Общество

Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 05:56
Общество

Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми

В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Известия 05:55
Здоровье

Медики дали прогнозы по срокам карантина и самоизоляции в России

При самом плохом раскладе режим самоизоляции в России может продлиться год или полтора.
Online47.ru 03:25
Происшествия

Женщина погибла, упав на рельсы в московском метро

РИА Новости 06:50
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту Министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Общество

Сроки вступительных экзаменов перенесены из-за коронавируса

Минобрнауки перенесет вступительные экзамены в вузы из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Газета.Ru 03:38
Общество

Крупные ретейлеры перестанут принимать наличные

Крупные торговые сети перестанут принимать наличные из-за коронавируса.
Рамблер вчера в 13:11
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Общество

В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин

Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
REGNUM 06:13
Общество

В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Стерлеград 04:05
Здоровье

В России создали новый аппарат ИВЛ сразу для нескольких пациентов

Федеральное медико-биологическое агентство разработало опытные образцы аппаратов искусственной вентиляции легких.
Сибмеда вчера в 01:10
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия 29 марта в 19:18
Общество

На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты

Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:29
Футбол

Экс-футболист «Барселоны» находится в критическом состоянии в больнице

Сообщается, что бывший турецкий футболист Рушту Речбер находится в критическом состоянии в больнице.
Soccer.ru 06:34
Спорт

В МОК подтвердили даты проведения Олимпиады в Токио в 2021 году

Известия вчера в 08:39
Общество

Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона

В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:19
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Общество

Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия

Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 06:44
Происшествия

В Пензе умер больной с коронавирусом

ФедералПресс 06:07
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Политика

Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
News.ru 29 марта в 17:28
Общество

В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции

"В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.
РИА Новости 06:52
Общество

«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы

Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Пенза-Пресс вчера в 10:42
Общество

В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти

Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
РБК Ростов-на-Дону 05:09
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