Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам десять требований

РБК 7

В документе (копия есть у РБК) Еремину и Нелюбину выдвинут список из десяти требований, первым из которых стало требование гарантировать на уровне протокола совета директоров или приказа гендиректора соблюдение положений «догмы», внутреннего документа, определяющего редакционную политику, и «этического кодекса» «Ведомостей».