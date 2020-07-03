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РБКРБК

Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам десять требований

В документе (копия есть у РБК) Еремину и Нелюбину выдвинут список из десяти требований, первым из которых стало требование гарантировать на уровне протокола совета директоров или приказа гендиректора соблюдение положений «догмы», внутреннего документа, определяющего редакционную политику, и «этического кодекса» «Ведомостей».В источнике
С чего всё началось

Сотрудники «Ведомостей» выдвинули условия владельцу

Господин Прозоров уволился в конце июня, а вышедший на его место Михаил Нелюбин ответил профсоюзу, что руководство издания готово рассматривать требования только в сентябре, когда состоится совет директоров. "Ъ" ожидает комментарий Ивана Еремина.
Коммерсантъ06:50
Подробнее о событии

Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам десять требований

РБК11:12

Редакция «Ведомостей» выдвинула ряд требований новому издателю

Взгляд.ру08:57

Профсоюз «Ведомостей» потребовал от владельца издания Еремина не допускать цензуры и гарантировать условия труда

Эхо Москвы08:16

Профсоюз «Ведомостей» выдвинул требования руководству газеты, при невыполнении которых журналисты могут объявить забастовку

Новая газета07:55

Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования новому владельцу

URA.Ru07:44

Журналисты «Ведомостей» выдвинули экономические и этические требования к владельцу издания

Интерфакс08:31

Сотрудники «Ведомостей» выдвинули условия владельцу

Коммерсантъ06:50
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В Ростовской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

"Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 3 июля, постановление №614, которым с 6 июля вводятся очередные смягчения ограничений, действующих в области из-за пандемии", - говорится в сообщении.
В Ростовской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
РИА Новости12:02
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Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»

Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
РИА Новости05:24
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В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости05:30
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Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку

Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России.
Коммерсантъ11:56
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ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию

После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек.
Магнитогорский рабочий07:31
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ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомости10:58
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