Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам десять требований
В документе (копия есть у РБК) Еремину и Нелюбину выдвинут список из десяти требований, первым из которых стало требование гарантировать на уровне протокола совета директоров или приказа гендиректора соблюдение положений «догмы», внутреннего документа, определяющего редакционную политику, и «этического кодекса» «Ведомостей».В источнике
С чего всё началось
Сотрудники «Ведомостей» выдвинули условия владельцу
Господин Прозоров уволился в конце июня, а вышедший на его место Михаил Нелюбин ответил профсоюзу, что руководство издания готово рассматривать требования только в сентябре, когда состоится совет директоров. "Ъ" ожидает комментарий Ивана Еремина.
Коммерсантъ06:50
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