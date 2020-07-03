Общество
РБКПрофсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам десять требований
В документе (копия есть у РБК) Еремину и Нелюбину выдвинут список из десяти требований, первым из которых стало требование гарантировать на уровне протокола совета директоров или приказа гендиректора соблюдение положений «догмы», внутреннего документа, определяющего редакционную политику, и «этического кодекса» «Ведомостей».
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с чего всё началось
Господин Прозоров уволился в конце июня, а вышедший на его место Михаил Нелюбин ответил профсоюзу, что руководство издания готово рассматривать требования только в сентябре, когда состоится совет директоров. "Ъ" ожидает комментарий Ивана Еремина.Коммерсантъ06:50
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Lenta.ru вчера в 16:39
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Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
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Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
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На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
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РИА Новости вчера в 12:13
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Утренники и другие массовые мероприятия запретили в российских школах до 2021 года.
РИА Оренбуржье 13:58
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Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов чувствует себя хорошо, врачей не вызывал. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.
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Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03:56
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Армия и оружие
В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике
Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
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В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
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В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
Ведомости 13:24
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Экономика
«Аэрофлот» прекратил программу мотивации директоров из-за господдержки
Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал годовому собранию акционеров досрочно прекратить действие программы мотивации членов совета директоров на 2019–2020 годы.
РБК 11:29
Общество
Вспышки коронавируса выявлены в детских учреждениях десяти регионов
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BFM.ru 12:21
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
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CT news 03:49
Транспорт
В метро Москвы остановили движение на Филевской линии
«На Филевской линии временно нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Багратионовская» из-за дерева на пути», — сообщили в пресс-службе.
РБК 13:47
Кино
Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене
CT news вчера в 09:17
Футбол
Александр Мостовой сообщил об открытии детской академии
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой открывает собственную академию. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Спорт-Экспресс 13:59
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в притоке мигрантов, передает ТАСС.
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Общество
В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом
Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
Общество
Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в селе Кироваул
Глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов сообщил, что отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова будет похоронен в селе Кироваул, передает РИА «Новости».
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Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Армия и оружие
В авиаполк на Камчатке поступят модернизированные МиГ-31
На Камчатке развернут дополнительную эскадрилью тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31.
Известия вчера в 15:00