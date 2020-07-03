Общество
КоммерсантъВладелец «Ведомостей» отрицает трудовой конфликт в редакции
Ранее профсоюз «Ведомостей» официально выдвинул Ивану Еремину ряд требований, в том числе не сокращать зарплаты и штат и гарантировать соблюдение в редакции «Догмы» (внутренние правила редакции) и этических норм.
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с чего всё началось
Господин Прозоров уволился в конце июня, а вышедший на его место Михаил Нелюбин ответил профсоюзу, что руководство издания готово рассматривать требования только в сентябре, когда состоится совет директоров. "Ъ" ожидает комментарий Ивана Еремина.Коммерсантъ06:50
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Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Если у гриппа произойдет одна или две мутации, то потенциально он может оказаться опасным и станет причиной новой пандемии.
Газета DAILY 05:46
Единоборства
Джастин Гэтжи выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову
Напомним, что сегодня утром в 52-ой больнице Москвы скончался Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
ODDS.ru 12:55
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Политика
Производитель мороженого «Радуга» отверг предположения о флаге ЛГБТ
Производитель мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.
RT на русском 14:46
Финансы
Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Общество
Интенсивность осадков в Москве местами достигает трети месячной нормы
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что интенсивность дождя в отдельных районах столицы достигает 30 мм в час, что сравнимо с третью месячной нормы осадков, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:54
Общество
В Британии скончался самый старый кот в мире
В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.
Газета.Ru 15:12
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Общество
Станцию берлинской подземки переименуют в честь Глинки
В публикации компании говорится, что железная дорога слишком долго использовала подобные названия, теперь пришло время положить этому конец.
Телеканал Санкт-Петербург 15:28
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Здоровье
В Монголии выявили два случая бубонной чумы
В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Общество
Red Bull подаст официальный протест против Mercedes
Motorsport.com Россия 10:10
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Футбол
КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Российская газета 15:05
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 15:05
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
Футбол
Испанский журналист назвал главную проблему Смолова
Испанский журналист Игнасио Ортега Васало назвал главную проблему игрока "Сельты" Федора Смолова, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:24
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор
Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru 15:31
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
Политика
Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа
Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
iReactor 08:39