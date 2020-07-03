Господин Прозоров уволился в конце июня, а вышедший на его место Михаил Нелюбин ответил профсоюзу, что руководство издания готово рассматривать требования только в сентябре, когда состоится совет директоров. "Ъ" ожидает комментарий Ивана Еремина.

с чего всё началось

Ранее профсоюз «Ведомостей» официально выдвинул Ивану Еремину ряд требований, в том числе не сокращать зарплаты и штат и гарантировать соблюдение в редакции «Догмы» (внутренние правила редакции) и этических норм.

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