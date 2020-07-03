Общество

КоммерсантъКоммерсантъВладелец «Ведомостей» отрицает трудовой конфликт в редакции

Ранее профсоюз «Ведомостей» официально выдвинул Ивану Еремину ряд требований, в том числе не сокращать зарплаты и штат и гарантировать соблюдение в редакции «Догмы» (внутренние правила редакции) и этических норм.
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с чего всё началось

Сотрудники «Ведомостей» выдвинули условия владельцу

Господин Прозоров уволился в конце июня, а вышедший на его место Михаил Нелюбин ответил профсоюзу, что руководство издания готово рассматривать требования только в сентябре, когда состоится совет директоров. "Ъ" ожидает комментарий Ивана Еремина.
Коммерсантъ06:50

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Журналисты «Ведомостей» выдвинули экономические и этические требования к владельцу издания

Интерфакс08:31

Владелец «Ведомостей» отрицает трудовой конфликт в редакции

Коммерсантъ15:05

Редакция «Ведомостей» выдвинула ряд требований новому издателю

Взгляд.ру08:57

Владелец «Ведомостей» ответил на требования профсоюза газеты

РБК15:29

Профсоюз «Ведомостей» выдвинул требования руководству газеты, при невыполнении которых журналисты могут объявить забастовку

Новая газета07:55

Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования новому владельцу

URA.Ru07:44

Профсоюз «Ведомостей» потребовал от владельца издания Еремина не допускать цензуры и гарантировать условия труда

Эхо Москвы08:16
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Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Если у гриппа произойдет одна или две мутации, то потенциально он может оказаться опасным и станет причиной новой пандемии.
Газета DAILY 05:46
Единоборства

Джастин Гэтжи выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову

Напомним, что сегодня утром в 52-ой больнице Москвы скончался Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
ODDS.ru 12:55
Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» отверг предположения о флаге ЛГБТ

Производитель мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.
RT на русском 14:46
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Финансы

Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
Российская газета вчера в 23:00
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Общество

Интенсивность осадков в Москве местами достигает трети месячной нормы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что интенсивность дождя в отдельных районах столицы достигает 30 мм в час, что сравнимо с третью месячной нормы осадков, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:54
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Общество

В Британии скончался самый старый кот в мире

В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.
Газета.Ru 15:12
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
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Общество

Станцию берлинской подземки переименуют в честь Глинки

В публикации компании говорится, что железная дорога слишком долго использовала подобные названия, теперь пришло время положить этому конец.
Телеканал Санкт-Петербург 15:28
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Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

РИА Новости 11:24
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Здоровье

В Монголии выявили два случая бубонной чумы

В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Шоу-бизнес

Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист

iReactor 12:13
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Общество

Red Bull подаст официальный протест против Mercedes

Motorsport.com Россия 10:10
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Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
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Происшествия

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
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Футбол

КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Российская газета 15:05
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
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Экономика

«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей

Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 15:05
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Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
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Футбол

Испанский журналист назвал главную проблему Смолова

Испанский журналист Игнасио Ортега Васало назвал главную проблему игрока "Сельты" Федора Смолова, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:24
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
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Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор

Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
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Общество

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru 15:31
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
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Происшествия

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
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Политика

Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа

Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
iReactor 08:39
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