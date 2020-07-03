Общество
РБКПрофсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований
Председатель профсоюза редакции газеты «Ведомости» Бэла Ляув подтвердила РБК подлинность письма. По ее словам, акционеры издания удовлетворили только одно требование профсоюза: продлили удаленный формат работы на неопределенный срок.
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с чего всё началось
Господин Прозоров уволился в конце июня, а вышедший на его место Михаил Нелюбин ответил профсоюзу, что руководство издания готово рассматривать требования только в сентябре, когда состоится совет директоров. "Ъ" ожидает комментарий Ивана Еремина.Коммерсантъ06:50
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В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan.
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Отца Нурмагомедова похоронят в родном селе в Дагестане
Глава села Кироваул в Дагестане Ильяс Хазиев заявил, что Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, похоронят в родном селе.
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Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
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Розыгрыш программы «Миллион призов» завершился в Москве. Его победителями стали два миллиона человек.
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RT на русском вчера в 09:03
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Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
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Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10
Разработчики отметили, ролевой экшн будет поддерживать только DirectX 12, работающий в операционных системах от Microsoft Windows 7 и 10, обладатели же "восьмёрки" вынуждены отказаться от покупки или переходить ради неё на последнюю версию ОС, что приведёт к дополнительным тратам.
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Адепты запрещенного в Российской Федерации экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» активно пропагандировали свою идеологию, вербовали новых сторонников.
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Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 172
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Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
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