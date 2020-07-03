Общество

РБКРБКПрофсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований

Председатель профсоюза редакции газеты «Ведомости» Бэла Ляув подтвердила РБК подлинность письма. По ее словам, акционеры издания удовлетворили только одно требование профсоюза: продлили удаленный формат работы на неопределенный срок.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Сотрудники «Ведомостей» выдвинули условия владельцу

Господин Прозоров уволился в конце июня, а вышедший на его место Михаил Нелюбин ответил профсоюзу, что руководство издания готово рассматривать требования только в сентябре, когда состоится совет директоров. "Ъ" ожидает комментарий Ивана Еремина.
Коммерсантъ06:50

Подробнее о событии

Редакция «Ведомостей» выдвинула ряд требований новому издателю

Взгляд.ру08:57

Сотрудники «Ведомостей» выдвинули условия владельцу

Коммерсантъ06:50

Профсоюз «Ведомостей» выдвинул требования руководству газеты, при невыполнении которых журналисты могут объявить забастовку

Новая газета07:55

Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований

РБК07:53

Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования новому владельцу

URA.Ru07:44

Профсоюз «Ведомостей» потребовал от владельца издания Еремина не допускать цензуры и гарантировать условия труда

Эхо Москвы08:16

Журналисты «Ведомостей» выдвинули экономические и этические требования к владельцу издания

Интерфакс08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

CT news вчера в 17:08
14
Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
7,1K
Происшествия

Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan.
РИА Новости 05:36
10
Шоу-бизнес

Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным

Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
News.ru вчера в 11:42
12
Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

Соплатформенник Jeep Grand Cherokee и один из самых популярных автомобилей своего класса в США получил более современный дизайн и обрел экстремальную версию SRT Hellcat с самым мощным в мире двигателем Hemi Hellcat V8.
Автоновости дня 06:01
15
Армия и оружие

Российскую «Армату» из-за проблем «эксплуатировали в щадящих режимах»

В январе американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но, в частности, проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.
Lenta.ru 03:15
16
Политика

«Ломятся просто в открытую дверь» — Путин о защитниках ЛГБТ в России

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
REGNUM 09:16
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала, что видела свет, когда находилась в коме

Врачи боролись за ее жизнь около месяца. Бабкина некоторое время была подключена к аппарату ИВЛ, также ее вводили в искусственную кому.
Аргументы и Факты 03:37
53
Хоккей

ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Авто

Названы семь главных ошибок при езде на механике

МедиаПоток 08:28
1
Общество

Отца Нурмагомедова похоронят в родном селе в Дагестане

Глава села Кироваул в Дагестане Ильяс Хазиев заявил, что Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, похоронят в родном селе.
RT на русском 08:23
2
Технологии

WhatsApp запускает пять новых функций

Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
46
Общество

Розыгрыш программы «Миллион призов» завершился в Москве

Розыгрыш программы «Миллион призов» завершился в Москве. Его победителями стали два миллиона человек.
Вечерняя Москва вчера в 09:23
50
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
1,2K
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
125
Игры

Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10

Разработчики отметили, ролевой экшн будет поддерживать только DirectX 12, работающий в операционных системах от Microsoft Windows 7 и 10, обладатели же "восьмёрки" вынуждены отказаться от покупки или переходить ради неё на последнюю версию ОС, что приведёт к дополнительным тратам.
Актуальные Новости вчера в 10:58
25
Кино

В США снимут сериал по мотивам фильма «День сурка»

Профиль 05:54
2
Общество

В Карачаево-Черкесии задержали пятерых активных экстремистов

Адепты запрещенного в Российской Федерации экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» активно пропагандировали свою идеологию, вербовали новых сторонников.
Портал Северного Кавказа 06:16
26
Авто

Новый BMW 4 серии Coupe получил спецверсию в России

Компания BMW Group Россия представила на российском рынке новый BMW 420d xDrive Coupe в специальном исполнении M Sport Pro Shadow Edition.
Автостат 03:44
8
Гаджеты

Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung

На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
Evo-rus.com вчера в 08:27
10
Происшествия

Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 172

Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянмы достигло 172.
RT на русском 09:20
Экономика

Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года

Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру вчера в 02:53
73
Космос

Ростовчане смогут увидеть парад планет, происходящий раз в 179 лет

Завтра, 4 июля, всех жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление – полный парад планет.
1rnd.ru 07:57
67
Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM 01:02
17
Общество

Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей.
Live24 05:02
13
Здоровье

На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком

По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
851
Армия и оружие

В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»

Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor вчера в 02:49
31
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 05:52
55
Культура

Британская певица попросила Netflix удалить из каталога фильм «365 дней»

REGNUM 08:13
Политика

Премьер-министр Франции подал в отставку. Макрон ее принял

В сообщении отмечается, что Эмманюэль Макрон принял отставку, и теперь Филипп вместе с членами правительства займется текущими делами до назначения нового состава кабмина.
Интересант 04:27
40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное