Общество
КоммерсантъПрофсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер». По данным профсоюза, 290 курьеров не получают зарплату на протяжении двух месяцев. В компании заявили, что сейчас сервис работает в штатном режиме.
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Происшествия
Юрист сообщил об обысках у журналистки Бекбулатовой
Сотрудники правоохранительных органов во вторник утром пришли с обыском в квартиру, в которой проживает главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова.
РБК 06:59
Общество
В Петербурге обыскивают офисы импортеров электроники для Минобороны
Санкт-Петербург, 7 июля 2020, 13:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге оперативники пришли с обысками в офисы поставщиков электроники военно-промышленному комплексу (ВПК).
REGNUM 06:10
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Футбол
«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба
Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Происшествия
Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым
По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
Lenta.ru 05:08
Общество
В России резко выросли продажи недорогих смартфонов
В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
Происшествия
СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов
Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Происшествия
В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
Что происходит 06:03
Происшествия
В Польше двое мужчин подожгли хостел с украинцами
Возле польского города Хшанув двое поляков подожгли хостел с 12 людьми внутри, большинство из которых были украинцами.
Life.ru 07:50
Наука
Учёные ожидают появления нового коронавируса в ближайшие десять лет
Сингапур, 7 июля 2020, 10:47 — REGNUM Новый коронавирус появится в ближайшие десять лет, он будет передаваться от животного к человеку.
REGNUM 03:47
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15
Общество
Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма
RT на русском вчера в 05:17
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Общество
Суд арестовал замглавы минобрнауки РФ по делу о хищении 50 млн рублей
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа», — цитирует ТАСС решение судьи Марины Сизинцевой.
БИЗНЕС Online вчера в 11:58
Футбол
Фарфан возобновил тренировки с «Локомотивом»
Guess who's back 👀 pic.twitter.com/OtCy33y0Sy — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 7, 2020 «Угадайте, кто вернулся», — подписала фотографии с тренировки пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере».
Bookmaker-ratings.ru 07:23
Гаджеты
Когда флагманские видеокарты слишком дороги. Появились данные о параметрах GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
Инсайдер kopite7kimi, специализирующийся на компьютерном «железе», опубликовал предполагаемые характеристики видеокарт GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti.
iXBT.com 01:59
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия
Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области
Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области, задержан мужчина, готовивший вооруженное нападение на административные здания - УФСБ.
ТАСС 07:58
Авто
Компания BMW ввела плату за использование опций
Журнал Авто.ру 04:09
Политика
Резников назвал граждан России в Крыму и в Донбассе «заложниками»
Напомним, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи жителям Донбасса российского гражданства.
ИА Новороссия 05:51
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отсудила у бывшего мужа квартиры в Астрахани
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, для чего ездила в Астрахань.
iReactor 07:24
Происшествия
ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
Здоровье
На Украине рассказали о заболеваемости коронавирусом
Показатель заболеваемости коронавирусом на Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам совещания по предотвращению распространения COVID-19.
РИА Новости 07:29
Политика
Ценность паспортов США и России сильно упала из-за пандемии
Россия занимает 51 место, паспорт РФ дает возможность посещать без визы 118 государств.
Новый День 07:03