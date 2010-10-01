Общество

КоммерсантъКоммерсантъПрофсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку

В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер». По данным профсоюза, 290 курьеров не получают зарплату на протяжении двух месяцев. В компании заявили, что сейчас сервис работает в штатном режиме.
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«Нечем кормить своих детей»: курьеры Delivery Club снова объявили забастовку из-за зарплат

Телеканал 360°06:15

СК начал проверку информации о невыплате зарплаты курьерам Delivery Club

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Курьеры Delivery Club объявили забастовку из-за долгов по зарплате

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Курьеры компании Delivery Club объявили бессрочную забастовку

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Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке

РБК05 июля в 06:32
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По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
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РБК 07:35
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РИА Новости 04:18
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