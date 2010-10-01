В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер». По данным профсоюза, 290 курьеров не получают зарплату на протяжении двух месяцев. В компании заявили, что сейчас сервис работает в штатном режиме.

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Футбол «Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.

Происшествия Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. 25

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Происшествия В Польше двое мужчин подожгли хостел с украинцами Возле польского города Хшанув двое поляков подожгли хостел с 12 людьми внутри, большинство из которых были украинцами. 1

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Здоровье На Украине рассказали о заболеваемости коронавирусом Показатель заболеваемости коронавирусом на Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам совещания по предотвращению распространения COVID-19.