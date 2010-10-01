Общество
КоммерсантъПрофсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер». По данным профсоюза, 290 курьеров не получают зарплату на протяжении двух месяцев. В компании заявили, что сейчас сервис работает в штатном режиме.
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Политика
«Коммерсантъ» выступил в поддержку задержанного за госизмену Сафронова
По мнению издания, обвинения выглядят абсурдными Издательский дом "Коммерсантъ" выпустило заявление в поддержку подозреваемого в государственной измене Ивана Сафронова.
АМИТЕЛ 10:09
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Происшествия
Возгорание на одной из установок сызранского НПЗ ликвидировали
Возгорание на одной из установок Сызранского НПЗ "Роснефти" ликвидировано, пострадавших нет, угроза другим производственным объектам отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сызранского НПЗ.
РИА Новости 10:43
Экономика
Как штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ вчера в 16:01
Общество
Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева
Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
РБК 11:02
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Общество
Похолодание на 10 градусов и сильные ливни ожидаются в Крыму
«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля, 8 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», — сообщили в МЧС.
Аргументы и Факты - Крым 09:23
Шоу-бизнес
Мадонна позировала топлес на костылях
Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
Происшествия
Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии
По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.
Известия 10:56
Происшествия
Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе
Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе.
Известия 04:19
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Игры
Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова
Моддер под ником Forsakensilver создал расширение для Dark Souls III, которое заменяет в игре арбалеты на современное огнестрельное оружие.
CyberSport.ru вчера в 22:36
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Футбол
Каррера может рассмотреть возможность возвращения в «Спартак»
Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера может рассмотреть возможность возвращения в "Спартак".
Газета.Ru 09:42
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Популярная механика 08:28
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
После выплат на детей в России резко выросли продажи смартфонов
Продажи смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей сразу после выплат показали рост почти на 50%.
Накануне.Ru 04:41
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ вывезти собак из Шанхая попыткой контрабанды
Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась взять на борт вывозного рейса из Шанхая несколько десятков домашних животных пассажиров.
Коммерсантъ 10:06
Происшествия
На Украине зафиксировали новые очаги лесных пожаров
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес
Борис Корчевников опубликовал селфи из роддома
В своем блоге Корчевников поделился занимательным селфи, где позирует у кабинета, на двери которого красуется табличка - "выписная".
Paparazzi.ru вчера в 03:14
Происшествия
ФСБ попросила суд арестовать Ивана Сафронова по делу о госизмене
Федеральная служба безопасности попросила суд арестовать бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова на время следствия, передает ТАСС.
Дождь 08:46
Экономика
На Украине пустят с молотка реактивные самолеты
Планируется, в частности, пустить с молотка произведенный в конце 1960-х годов первый чехословацкий реактивный самолет Л-29 и польский легкий учебно-спортивный самолет PZL-104 «Вильга 35А», выпущенный в 1991-м.
Lenta.ru 10:12
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова назвала способ, как очистить кишечник и печень от шлаков и токсинов.
Live24 07:58
Общество
Суд оштрафовал псковскую журналистку по делу об оправдании терроризма
Аргументы и Факты вчера в 05:54
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва вчера в 12:27
Происшествия
Порывы ветра в Саратове сорвали крышу в Заводском районе
В Заводском районе порывы ветра сорвали крышу со строения на Орджоникидзе, 131.
Взгляд-инфо 09:10
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42