В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер». По данным профсоюза, 290 курьеров не получают зарплату на протяжении двух месяцев. В компании заявили, что сейчас сервис работает в штатном режиме.

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Происшествия Возгорание на одной из установок сызранского НПЗ ликвидировали Возгорание на одной из установок Сызранского НПЗ "Роснефти" ликвидировано, пострадавших нет, угроза другим производственным объектам отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сызранского НПЗ. 2

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Шоу-бизнес Мадонна позировала топлес на костылях Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль. 2

Происшествия Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.

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