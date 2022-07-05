Текущий курс рубля остается достаточно крепким, хотя рубль за последние три сессии и потерял более 15% в стоимости, волатильность остается настолько высокой, что вероятность как роста доллара выше 70 рублей в ближайшие дни, так и новый виток роста рубля примерно одинакова, сказал РИА Новости президент ACI Russia (Национальной ассоциации российских специалистов финансового рынка) Евгений Егоров.