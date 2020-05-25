Общество
REGNUMПрофсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
К расходам в ФНПР предложили относить затраты на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы. При этом средняя сумма компенсации составит около 3 тыс. рублей ежемесячно. Разработчики документа предусмотрели внесение в Трудовой кодекс статьи о временной удаленной работе.
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с чего всё началось
На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например, на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы. Такое положение есть в проекте поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Профсоюзы предлагают возместить россиянам расходы из-за перехода на удаленку
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