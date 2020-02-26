Политика
REGNUMПрофсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля
Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.
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с чего всё началось
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.РИА Новостивчера в 23:27
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Россиянам объяснили, как будет оплачиваться выходной день всероссийского голосования по конституции
Life.ru26 февраля в 11:09
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
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Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
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Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии
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Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
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В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
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Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
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На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
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Политика
Президента Монголии посадили на карантин после визита в Китай
В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу помещен президент страны Халтмаагийн Баттулга, который побывал в Китае с однодневным визитом.
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Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Армия и оружие
Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии
Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
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Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
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Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новой редакции КоАП
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что новые варианты штрафов для водителей станут непосильными для россиян.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В немецком федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составили список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина.