Политика

REGNUMREGNUMПрофсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля

Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.
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с чего всё началось

В ФНПР объяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новостивчера в 23:27

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День голосования по поправкам в Конституцию будет оплачиваемым выходным

Коммерсантъ01:59

Россиянам объяснили, как будет оплачиваться 22 апреля

Газета.Ru02:44

Россиянам объяснили, как будет оплачиваться выходной день всероссийского голосования по конституции

Life.ru26 февраля в 11:09

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

РБК01:07

В ФНПР объяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

РИА Новостивчера в 23:27

Россиянам объяснили оплату работы в день голосования по Конституции

Lenta.ru26 февраля в 11:56

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

RT на русском01:16
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Общество

Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

REGNUM 02:42
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Катя Гордон обнародовала компромат на Пригожина и Валерию

Гордон сообщила, что когда в свое время она расходилась со своим экс-супругом Сергеем Жориным, в этом процессе поучаствовали и Валерия с Пригожиным.
RuNews24.ru 01:06
Происшествия

В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге

Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
RT на русском 03:34
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Армия и оружие

Турция может перекрыть черноморские проливы из-за ситуации в Сирии

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Anadolu.
Московский Комсомолец 03:06
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru вчера в 17:29
Армия и оружие

Армия Турции уничтожила военный конвой сирийской армии в Идлибе

Политика Сегодня вчера в 19:25
Биатлон

IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Финансы

Курс евро на торгах превысил 72 рубля

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
DP.RU вчера в 05:06
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Армия и оружие

Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций

РИА Новости вчера в 03:16
Хоккей

Форвард «Рейнджерс» Панарин повторил личный бомбардирский рекорд в НХЛ

РИА Новости 00:47
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ вчера в 11:48
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Интерфакс 00:29
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
РИА Новости 02:13
Происшествия

В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин

В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Российская газета вчера в 11:12
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия вчера в 06:32
Политика

На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан

Температурный контроль вводится с 28 февраля. На Украине вводят температурный контроль в отношении въезжающих из России граждан.
Моя Москва.онлайн 03:22
Политика

Президента Монголии посадили на карантин после визита в Китай

В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу помещен президент страны Халтмаагийн Баттулга, который побывал в Китае с однодневным визитом.
Интерфакс 03:15
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Российская газета вчера в 14:10
Армия и оружие

Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии

Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Эхо Москвы вчера в 21:06
Путешествия

Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Общество

Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новой редакции КоАП

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что новые варианты штрафов для водителей станут непосильными для россиян.
Государственные Вести вчера в 04:16
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В немецком федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составили список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина.
Известия вчера в 05:04
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