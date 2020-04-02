Коронавирус
Наша версияРоссийские профсоюзы предложили провести в стране национализацию
«Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий», - предупредил председатель ФНПР, добавив, что в этой связи считает необходимым в кратчайшие сроки выработать механизм национализации компаний, важных для российской экономики и социальной стабильности в стране.
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с чего всё началось
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.РБК02 апреля в 07:11
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Профсоюзы предложили кабмину национализировать важнейшие компании России
Московский Комсомолец02 апреля в 16:45
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