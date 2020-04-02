с чего всё началось

«Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий», - предупредил председатель ФНПР, добавив, что в этой связи считает необходимым в кратчайшие сроки выработать механизм национализации компаний, важных для российской экономики и социальной стабильности в стране.

Общество 4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Авто Toyota в России подняла цены на автомобили Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.

Происшествия Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.

Общество Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.

Политика Песков назвал ситуацию в экономике беспрецедентной Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о различных сценариях изменения ситуации в экономике страны в связи с распространением коронавируса, включая самые пессимистические.

Здоровье Вирусолог оценил влияние прививки от туберкулеза против коронавируса Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Происшествия Суд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя» Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.

Экономика ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.