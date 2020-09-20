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Известия
Известия

Профсоюзы предложили повысить пособие безработным с детьми

Фактически идея профсоюзов уже работает в России. С апреля безработные с детьми могут получить от государства дополнительные 3 тыс. рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия.В источнике
С чего всё началось
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предложили выплачивать пособия безработным с детьми постоянно

ТАСС18:27
Вечерняя Москва

Предложено в три раза повысить пособие безработным с детьми в России

Вечерняя Москва18:02
РЕН ТВ

В России предложили повысить пособие безработным с детьми

РЕН ТВ17:42
URA.Ru

Россиянам с детьми хотят увеличить пособие и сделать бессрочным

URA.Ru17:34
Online47.ru

В России предложили повысить пособие безработным с детьми

Online47.ru17:31
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Известия17:01

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Ferraвчера в 11:35

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BFM.ruвчера в 11:50
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Общественная служба новостейвчера в 18:35
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