Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Профсоюзы предложили повысить пособие безработным с детьми

Фактически идея профсоюзов уже работает в России. С апреля безработные с детьми могут получить от государства дополнительные 3 тыс. рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия.В источнике
С чего всё началось
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.
Известия17:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В России предложили всегда выплачивать повышенные пособия безработным с детьми

Комсомольская правда20:22
Life.ru

В России предложили выплачивать постоянные пособия безработным с детьми

Life.ru19:49
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предложили выплачивать пособия безработным с детьми постоянно

ТАСС18:27
Телеканал 360°

Повышенные пособия для безработных с детьми могут стать бессрочными

Телеканал 360°18:51
РЕН ТВ

В России предложили повысить пособие безработным с детьми

РЕН ТВ17:42
URA.Ru

Россиянам с детьми хотят увеличить пособие и сделать бессрочным

URA.Ru17:34
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Известия17:01

Составлен рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей

В результате в ТОПе оказались японские модели, а возглавляет рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей кроссовер Suzuki Grand Vitara не старше 2011 года выпуска, оснащенный двухлитровым ДВС, работающим в паре с механикой или автоматом.
Составлен рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей
Газета DAILYвчера в 14:32
25

Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Академик РАН заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал о существующих ограничениях на вакцинацию от нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru19:54
1

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал РИА Новости исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.
РИА Новости20:36

Украинский экс-министр рассказал об уничтожающих нацию «тварях»

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что сокращение финансирования медицины в стране грозит катастрофой для граждан и что ответственность за это лежит на «тварях» в лице киевской власти.
Известия20:23

В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.
Коммерсантъ17:55
114

МТС и Nokia развернули сеть 5G-ready в Прикамье

МТС и Nokia развернули выделенную сеть LTE на производстве «ОДК-Пермские моторы», крупнейшем производителе авиадвигателей для гражданской авиации и промышленных газотурбинных установок в России.
TelecomDaily18 сентября в 04:07

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
401