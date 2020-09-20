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Известия
Известия

Профсоюзы предложили повысить пособие безработным с детьми

Фактически идея профсоюзов уже работает в России. С апреля безработные с детьми могут получить от государства дополнительные 3 тыс. рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия.В источнике
С чего всё началось
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Повышенные пособия для безработных с детьми могут стать бессрочными

Телеканал 360°18:51
ФедералПресс

Россиянам с детьми планируют поднять пособие и сделать его бессрочным

ФедералПресс18:40
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Известия17:01
Вечерняя Москва

Предложено в три раза повысить пособие безработным с детьми в России

Вечерняя Москва18:02
РЕН ТВ

В России предложили повысить пособие безработным с детьми

РЕН ТВ17:42
URA.Ru

Россиянам с детьми хотят увеличить пособие и сделать бессрочным

URA.Ru17:34
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предложили выплачивать пособия безработным с детьми постоянно

ТАСС18:27

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ruвчера в 11:50
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Широков и Тихонов сыграли в благотворительном матче

Бывший футболист опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото, на котором присутствуют бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, а также Роман Шишкин, Дмитрий Булыкин, Андрей Тихонов и другие известные экс-футболисты.
Чемпионат17:29

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В результате в ТОПе оказались японские модели, а возглавляет рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей кроссовер Suzuki Grand Vitara не старше 2011 года выпуска, оснащенный двухлитровым ДВС, работающим в паре с механикой или автоматом.
Газета DAILYвчера в 14:32
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Депутат из ЯНАО признан крупнейшим среди чиновников РФ землевладельцем

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News.ruвчера в 10:39
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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