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Профсоюзы предложили повысить пособие безработным с детьми

Фактически идея профсоюзов уже работает в России. С апреля безработные с детьми могут получить от государства дополнительные 3 тыс. рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия.В источнике
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Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Известия17:01
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Матч ярославского «Локомотива» с китайским ХК «Куньлунь» не состоится

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и пекинским клубом «Куньлунь» не состоится, сообщает ТАСС со ссылкой на директор по коммуникациям китайского клуба Дмитрия Тугарина.
Коммерсантъ Ярославльвчера в 14:34

Разработчик Cyberpunk 2077 назвал системные требования для новой игры

На третьей по счету презентации Night City Wire, которая была организована студией CD Projekt RED, поклонники смогли узнать о системных требованиях для игры Cyberpunk 2077, которая вот-вот должна быть представлена широкой публике.
Discover24вчера в 10:19
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Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Отмечается, что в ЦПВС России поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации".
РИА Новостивчера в 15:07
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русскомвчера в 13:28
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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В Самаре прокомментировали 14 смертей от коронавируса в регионе

Статистику прокомментировал глава информцентра при региональном оперативном штабе Николай Ренц, отметив, что сведения о 14 летальных исходах сформирована на основе патанатомических заключений по итогам патолого-анатомического вскрытия.
Kursk.com19 сентября в 05:35
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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30