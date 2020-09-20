Профсоюзы предложили повысить пособие безработным с детьми
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Фактически идея профсоюзов уже работает в России. С апреля безработные с детьми могут получить от государства дополнительные 3 тыс. рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия.В источнике