с чего всё началось

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Общество В Москве составили 145 протоколов о нарушении самоизоляции Столичный главк МВД сообщил, что московские полицейские к настоящему моменту составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавируса.

Армия и оружие «Иркут» ищет разработчика прототипов системы шасси для Sukhoi Superjet НПК "Иркут" объявила тендер на разработку, изготовление и поставку прототипов системы шасси для самолетов семейства Sukhoi Superjet в рамках программы импортозамещения, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,2 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

Экономика Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул «Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.

Транспорт РЖД отменяют поезда из-за падения спроса Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.

Политика Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского Минздрава.

Происшествия В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Общество В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Общество Нефтяники из США предложили новые санкции против Эр-Рияда и Москвы Производители сланцевой нефти из США начали лоббировать введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, в случае, если страны не сократят добычу, что позволит поднять цены на нефть.

Общество Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима в столице тем, что на текущей неделе горожане «ведут себя корректно», передает ТАСС.

Кино Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем Как сообщает портал evo-rus.com, всем известный герой Аквамен, роль которого в очередной серии одноименных фильмов играет известный актер Джейсон Момоа, режиссёры задумали заменить персонажем-геем.