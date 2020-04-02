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РИА НовостиРИА НовостиПрофсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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с чего всё началось
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо
 премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
РБК02 апреля в 07:11

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Профсоюзы предложили кабмину национализировать важнейшие компании России

Московский Комсомолец02 апреля в 16:45

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ФедералПресс02 апреля в 08:45

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РБК02 апреля в 07:11
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В Челябинской области COVID-19 выявили у шестимесячного ребёнка.
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В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

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По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
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В статье журнала Science Translational Medicine говорится, что избыток соли оказывает пагубное влияние на иммунитет человека.
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