Коронавирус
РИА НовостиПрофсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.РБКвчера в 07:11
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Профсоюзы предложили дать медикам 50-процентую надбавку к зарплатам
Общественное телевидение Россиивчера в 08:31
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