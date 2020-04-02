с чего всё началось

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Политика Путин продлил нерабочее время до 30 апреля Режим самоизоляции в России продлен до конца месяца. Об этом 2 апреля в ходе своего обращения к гражданам заявил Президент Владимир Путин.

Происшествия СК России предъявил обвинения двум генералам МВД Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.

Политика Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Братиславы Министерство обороны России открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, посвященный освобождению 75 лет назад от немецко-фашистских оккупантов чехословацского города Братислава, столицы нынешней Словакии.

Политика США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти Президент США Дональд Трамп не обещал уступок со стороны Соединенных Штатов в вопросе объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на выступление главы государства на брифинге.

Происшествия В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сегодня ночью, 3 апреля, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.

Здоровье Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.

Экономика Путин поручил снизить стоимость ипотеки Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Политика Госдеп назвал гуманитарную помощь из России покупкой По словам Ортэгус, соглашение о приобретении было заключено между Россией и США во время телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным 30 марта.

Общество Собянин отложил введение пропускного режима в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.

Экономика Госдума приняла доработанный закон о кредитных каникулах Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул россиянам и компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса.