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Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо
 премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
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Подробнее о событии

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 16:00, Ашберн
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Председатель Федерации независимых профсоюзов России.
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