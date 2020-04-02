с чего всё началось

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Здоровье На Украине решили ужесточить карантинные меры Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.

Политика Врио главы Коми назначен Владимир Уйба Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.

Экономика Меры поддержки экономики разработают в Воронежской области Как отметил глава региона, конкретные меры поддержки экономики региональной власти придется принимать в условиях постоянно меняющейся системы координат.

Экономика Нерабочими днями в апреле будут все Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.

Происшествия В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом Главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 2 апреля, сообщил на своей странице в Facebook о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.

Общество Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.

Общество Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".

Интернет Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности Занимавший ранее второе место Mozilla Firefox опустился на третью строчку с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer продолжает оставаться на четвёртой позиции с долей 5,87 %.

Здоровье Доктор рассказал, как обрабатывать одежду после магазина Дезинфицировать одежду необходимо, если вы прикоснулись к кому-либо или какому-либо предмету в магазине, на эскалаторе, в лифте, если рядом чихали или кашляли.

Происшествия В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Общество В Италии российским медикам сварили борщ В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.