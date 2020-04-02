Коронавирус
РИА НовостиПрофсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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Профсоюзы предложили дать медикам 50-процентую надбавку к зарплатам
Общественное телевидение России08:31
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Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Здоровье
На Украине решили ужесточить карантинные меры
Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Общество
Число заразившихся коронавирусом превысило миллион, умерших – 50 тысяч
Вечером 2 апреля число заболевших на планете превысило миллион человек.
Экономика
Меры поддержки экономики разработают в Воронежской области
Как отметил глава региона, конкретные меры поддержки экономики региональной власти придется принимать в условиях постоянно меняющейся системы координат.
Экономика
Нерабочими днями в апреле будут все
Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.
Общество
Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции
Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. В четверг документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Происшествия
В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом
Главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 2 апреля, сообщил на своей странице в Facebook о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.
Общество
Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
Общество
Количество безработных в США за неделю выросло на 6,6 миллионов
По данным Министерства труда Соединенных Штатов в обычное время за первоначальным пособием по безработице еженедельно обращаются не более 300 тысяч человек.
Общество
У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус
Общество
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Интернет
Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности
Занимавший ранее второе место Mozilla Firefox опустился на третью строчку с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer продолжает оставаться на четвёртой позиции с долей 5,87 %.
Здоровье
Доктор рассказал, как обрабатывать одежду после магазина
Дезинфицировать одежду необходимо, если вы прикоснулись к кому-либо или какому-либо предмету в магазине, на эскалаторе, в лифте, если рядом чихали или кашляли.
Общество
В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно
Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
Происшествия
У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус
Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний, сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Общество
В Петербурге продолжат работать алкомаркеты и табачные
В Санкт-Петербурге продолжат работу магазины, реализующие табачную и алкогольную продукцию.
Общество
Собянин решил пока не вводить пропускную систему в Москве
Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что вводить пропускной режим в Москве пока нет необходимости.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
Происшествия
В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию
Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Кино
Скарлетт Йоханссон поделилась своим видением фильма «Черная Вдова»
В интервью Total Film, на которое ссылается издание «Союз», актриса поделилась своим видением фильма «Черная Вдова».
Энергетика
Мировые цены на нефть росли более чем на 40% в ходе торгов 2 апреля
В ходе торгов в четверг, 2 апреля, цена на нефть марки Brent в моменте росла более чем на 40% — до $36 за баррель.
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок
Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекцией, есть один ребенок.
Экономика
В Севастополе снизили налоговые ставки для малого бизнеса
Заксобрание Севастополя в четверг приняло законопроект, снижающий размер налоговых ставок для малого и среднего бизнеса, который пострадал при борьбе с распространением COVID-19.