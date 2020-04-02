Экономика
РБКПрофсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
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Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Политика
Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти
Президент США Дональд Трамп надеется, что Саудовская Аравия и РФ сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
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Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.
Общество
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики провели первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа.
Происшествия
В Москве скончался пациент с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
По замыслу художников, основой возрожденной «Волги» мог бы стать представительский седан Aurus Senat.
Политика
Сербия назвала дату прибытия первого самолета с помощью из России
Первый самолет с медпомощью из России прибудет в Сербию 3 апреля для борьбы с коронавирусом.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Наука
Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей
Напомним, раньше предполагалось, что причиной вымирания пещерных медведей около 24 тыс. лет назад послужили слишком длительные периоды зимней спячки для преодоления суровых и продолжительных зим последнего ледникового периода.
Происшествия
ФСБ задержала двух генералов из Следственного департамента МВД
В связи с подозрением в получении взятки задержаны два генерала следственного департамента МВД — заместители начальника следственного департамента генерал-майоры юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев, сообщил РБК источник в МВД.
Общество
Почтальоны в апреле принесут выплаты пенсионерам домой
В апреле 2020 года «Почта России» из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции доставит на дом пенсии и пособия гражданам, которые ранее получали выплаты в отделениях.
Политика
Путин назначил Юрия Бездудного врио губернатора НАО
Президент России Владимир Путин назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба Кремля.
Хоккей
Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Чикаго»
Российский нападающий Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с "Чикаго Блэкхокс", сообщается на сайте клуба НХЛ.
Общество
Глава Прикамья прокомментировал смерть журналистки с коронавирусом
Общество
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал продление нерабочих дней
Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
Футбол
Дзюба: ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую
Ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую.
Экономика
В список системообразующих организаций РФ вошли 646 компаний
Правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики России утвердила список системообразующих организаций РФ.
Общество
В Тюменской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Для всех жителей Тюменской области вводится режим самоизоляции. Об этом заявил губернатор Александр Моор 2 апреля в своём видеообращении.
Общество
Собянин продлил все ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Политика
Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля
Президент России Владимир Путин объявил о продлении «нерабочей недели» до конца месяца.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Общество
В Петербурге выписали 170 протоколов за нарушение режима самоизоляции
По всей России насчитывает около тысячи уклонистов, петербуржцы заняли первое место по количеству нарушений.
Здоровье
На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ
На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Общество
В Петербурге продлили все принятые меры по коронавирусу до 30 апреля
В Петербурге, все принятые ранее меры, направленные на борьбу с коронавирусом, сохранятся до 30 апреля.
Культура
Слепаков записал матерную песню про коронавирус
Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус. Авторами композиции выступил сам шоумен,а также Джавид Курбанов.
Общество
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".