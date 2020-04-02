с чего всё началось

Общество В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.

Происшествия В Москве скончался пациент с коронавирусом Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.

Единоборства Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Общество В Италии российским медикам сварили борщ В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.

Наука Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей Напомним, раньше предполагалось, что причиной вымирания пещерных медведей около 24 тыс. лет назад послужили слишком длительные периоды зимней спячки для преодоления суровых и продолжительных зим последнего ледникового периода.

Происшествия ФСБ задержала двух генералов из Следственного департамента МВД В связи с подозрением в получении взятки задержаны два генерала следственного департамента МВД — заместители начальника следственного департамента генерал-майоры юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев, сообщил РБК источник в МВД.

Общество Почтальоны в апреле принесут выплаты пенсионерам домой В апреле 2020 года «Почта России» из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции доставит на дом пенсии и пособия гражданам, которые ранее получали выплаты в отделениях.

Политика Путин назначил Юрия Бездудного врио губернатора НАО Президент России Владимир Путин назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал продление нерабочих дней Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.

Общество В Тюменской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса Для всех жителей Тюменской области вводится режим самоизоляции. Об этом заявил губернатор Александр Моор 2 апреля в своём видеообращении.

Культура Слепаков записал матерную песню про коронавирус Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус. Авторами композиции выступил сам шоумен,а также Джавид Курбанов.