с чего всё началось

Энергетика Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Путин принял отставку главы Архангельской области Орлова Архангельск, 2 апреля 2020, 17:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Наука Ученые: Мозг австралопитеков развивался так же долго, как у человека Ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка провели исследование и пришли к выводу, что головной мозг австралопитеков развивался, как человеческий, однако при этом по структуре больше напоминал мозг обезьяны.

Авто В России пикап Isuzu D-Max получил спецверсию для бездорожья В России стартовали продажи специальной версии пикапа Isuzu D-Max – Arctic Trucks с индексом AT35, созданной для сурового бездорожья вместе с исландской компанией Arctic Trucks.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Политика Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Общество За нарушение режима самоизоляции в Петербурге выписано 170 протоколов На сегодняшний день в Петербурге за нарушение режима самоизоляции выписано 170 протоколов - по этому показателю город находится на первом месте в России.

Общество Названа доля комфортных для жизни городов России Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.

Футбол ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.

Общество Генпрокуратура попросила наказать «Эхо Москвы» за фейк о коронавирусе Реакция Венедиктова Сайт "Эхо Москвы в Оренбурге" не имеет никакого отношения к радиостанции "Эхо Москвы", а материал, который Генпрокуратура РФ посчитала фейковым, еще в среду был удален, хотя в нем и не упоминался коронавирус, заявил "Интерфаксу" в четверг главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.