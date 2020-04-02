Экономика

РБКРБКПрофсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
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с чего всё началось
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо
 премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
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