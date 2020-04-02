Экономика
РБКПрофсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
Читать в источнике
Оценить454
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Общество
Собянин продлил все ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Транспорт
Краснодарским водителям предлагают получить пропуски в Telegram
Жителям Краснодара предлагают альтернативный вариант оформление пропусков для автомобилей.
Энергетика
Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Путин принял отставку главы Архангельской области Орлова
Архангельск, 2 апреля 2020, 17:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Единоборства
Хабиб не верит, что Фергюсона отпустят в Беларусь
Нурмагомедов не против биться в Беларуси, но сомневается, что в эту страну власти США выпустят Фергюсона.
Кино
Актер и режиссер Сет Грин тайно снялся в фильме «Шазам»
Наука
Ученые: Мозг австралопитеков развивался так же долго, как у человека
Ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка провели исследование и пришли к выводу, что головной мозг австралопитеков развивался, как человеческий, однако при этом по структуре больше напоминал мозг обезьяны.
Экономика
С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей
С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
Авто
Новый Land Rover Defender вышел на испытания в РФ
Новый Land Rover Defender дебютировал ещё в сентябре прошлого года на франкфуртском автошоу.
Политика
Песков: разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии не было
В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
Авто
В России пикап Isuzu D-Max получил спецверсию для бездорожья
В России стартовали продажи специальной версии пикапа Isuzu D-Max – Arctic Trucks с индексом AT35, созданной для сурового бездорожья вместе с исландской компанией Arctic Trucks.
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Общество
За нарушение режима самоизоляции в Петербурге выписано 170 протоколов
На сегодняшний день в Петербурге за нарушение режима самоизоляции выписано 170 протоколов - по этому показателю город находится на первом месте в России.
Общество
В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно
Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
Общество
Названа доля комфортных для жизни городов России
Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби
Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.
Игры
СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли
Общество
Генпрокуратура попросила наказать «Эхо Москвы» за фейк о коронавирусе
Реакция Венедиктова Сайт "Эхо Москвы в Оренбурге" не имеет никакого отношения к радиостанции "Эхо Москвы", а материал, который Генпрокуратура РФ посчитала фейковым, еще в среду был удален, хотя в нем и не упоминался коронавирус, заявил "Интерфаксу" в четверг главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Космос
Спутники Урана зародились из гигантского облака пара
Выходит, после столкновения сформировался масштабный диск, состав которого был полностью представлен водяным паром.
Культура
Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Космос
NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду
Общество
Потребует ли таможня деньги за гуманитарный груз для Урала
Таможня якобы требует деньги за гуманитарный груз с масками и другими дефицитными медицинскими принадлежностями, пишут местные СМИ.
Футбол
В Белоруссии приостановили юниорские и юношеские чемпионаты
Ассоциация белорусской федерации футбола объявила о решении приостановить юниорские и юношеские чемпионаты страны.
Киберспорт
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.