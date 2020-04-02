Экономика

РБКРБКПрофсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
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Профсоюзы предложили национализировать важные для российской экономики предприятия

ИжевскИнфо.РУ08:21

Мишустину предложили обнулить НДФЛ для минимальных зарплат и повысить ставку налога на сверхдоходы

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Правительству России предложено начать национализацию предприятий

Евразия Daily07:20

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

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Профсоюзы предложили меры по спасению экономики и рабочих мест

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Мишустин предложил поднять налоги на 22%

Инвест-Форсайтвчера в 12:24
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Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов

Власти США заказали 100 тысяч мешков для трупов.
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Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.
CyberSport.ru 00:04
Происшествия

На Кубани мошенники продавали «официальные» брошюры по коронавирусу

Неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.
РИА Новости 08:03
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Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Политика

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Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
РИА Новости 08:05
Энергетика

В США начали банкротиться нефтяные компании

Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
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В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Политика

МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование

Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
REGNUM 07:46
Экономика

Лукашенко: Минск сам решит, у кого в России покупать нефть

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by По его словам, ранее "рыночники" заставляли Минск договариваться с компаниями, в результате нефть в Белоруссию поставляла только группа компаний "Сафмар".
REGNUM 06:53
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 08:08
Политика

Песков оценил возможность закрытия в России административных границ

В Кремле прокомментировали возможность закрытия административных границ внутри Российской Федерации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Городовой 06:35
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь вчера в 01:39
Футбол

Ставки и прогнозы: белорусы продолжают футболить, Dota 2

В фокусе внимания Nevasport турнир по Dota 2 GGBET StayHome Challenge и две игры из первенства Беларуси.
Нева Спорт 04:25
Здоровье

ВОЗ оценила ситуацию со смертностью от коронавируса в Европе

Свыше 95% смертельных случаев от COVID-19 в Европейском регионе составляют люди в возрасте от 60 лет, в особой группе риска остаются пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и диабетом, заявил в ходе онлайн брифинга в четверг директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
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В Чувашии подтверждён ещё один случай коронавируса

Чебоксары, 2 апреля 2020, 12:57 — REGNUM В Чувашии лабораторно подтверждён новый случай коронавируса.
REGNUM 05:57
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Происшествия

В Челябинске полиция блокирует проезд и останавливает все машины

В четверг, 2 апреля, полиция усиленно проверяет, как челябинцы соблюдают режим всеобщей самоизоляции.
Эхо Москвы в Челябинске 06:53
Гаджеты

Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах в России

Как пояснили в Huawei, бесконтактная оплата будет запущена через приложение «Кошелёк», которое на данный момент уже доступно в магазине приложений AppGallery, а в дальнейшем приложение будет предустанавливаться на новые смартфоны компании.
Rambler News Service 04:48
Политика

Путин дал правительству право вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
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Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
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Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
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Экономика

Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, снижение спроса говорит о «сознательности населения» и более высоком уровне финансовой грамотности.
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Скарлетт Йоханссон назвала «Чёрную вдову» семейной драмой

Американская актриса Скарлетт Йоханссон сравнила фильм вселенной Marvel «Чёрная вдова» с семейной драмой.
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Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
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Зараженный коронавирусом Лещенко обратился к поклонникам

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Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
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Наука

Ученые создали методику «омоложения» металлических стекол

Ученые-материаловеды из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, Владивосток), Кембриджа (Великобритания) и Китайской академии наук разработали методику "омоложения" объемных металлических стекол - материалов, которые после такой процедуры можно применять во множестве областей.
РИА Новости вчера в 02:41
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Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru вчера в 12:35
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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