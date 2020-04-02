Экономика
РБКПрофсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
Читать в источнике
Оценить297
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Политика
Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов
Власти США заказали 100 тысяч мешков для трупов.
Технологии
Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.
Происшествия
На Кубани мошенники продавали «официальные» брошюры по коронавирусу
Неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю
Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Китай направил в Россию гуманитарный груз
Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
Энергетика
В США начали банкротиться нефтяные компании
Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Экономика
Лукашенко: Минск сам решит, у кого в России покупать нефть
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by По его словам, ранее "рыночники" заставляли Минск договариваться с компаниями, в результате нефть в Белоруссию поставляла только группа компаний "Сафмар".
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
Политика
Песков оценил возможность закрытия в России административных границ
В Кремле прокомментировали возможность закрытия административных границ внутри Российской Федерации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Футбол
Ставки и прогнозы: белорусы продолжают футболить, Dota 2
В фокусе внимания Nevasport турнир по Dota 2 GGBET StayHome Challenge и две игры из первенства Беларуси.
Здоровье
ВОЗ оценила ситуацию со смертностью от коронавируса в Европе
Свыше 95% смертельных случаев от COVID-19 в Европейском регионе составляют люди в возрасте от 60 лет, в особой группе риска остаются пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и диабетом, заявил в ходе онлайн брифинга в четверг директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Происшествия
В Чувашии подтверждён ещё один случай коронавируса
Чебоксары, 2 апреля 2020, 12:57 — REGNUM В Чувашии лабораторно подтверждён новый случай коронавируса.
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Происшествия
В Челябинске полиция блокирует проезд и останавливает все машины
В четверг, 2 апреля, полиция усиленно проверяет, как челябинцы соблюдают режим всеобщей самоизоляции.
Гаджеты
Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах в России
Как пояснили в Huawei, бесконтактная оплата будет запущена через приложение «Кошелёк», которое на данный момент уже доступно в магазине приложений AppGallery, а в дальнейшем приложение будет предустанавливаться на новые смартфоны компании.
Политика
Путин дал правительству право вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Общество
Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту
По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, снижение спроса говорит о «сознательности населения» и более высоком уровне финансовой грамотности.
Кино
Скарлетт Йоханссон назвала «Чёрную вдову» семейной драмой
Американская актриса Скарлетт Йоханссон сравнила фильм вселенной Marvel «Чёрная вдова» с семейной драмой.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Экономика
Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
Наука
Ученые создали методику «омоложения» металлических стекол
Ученые-материаловеды из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, Владивосток), Кембриджа (Великобритания) и Китайской академии наук разработали методику "омоложения" объемных металлических стекол - материалов, которые после такой процедуры можно применять во множестве областей.
Шоу-бизнес