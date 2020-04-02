Технологии Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.

Происшествия На Кубани мошенники продавали «официальные» брошюры по коронавирусу Неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Политика Китай направил в Россию гуманитарный груз Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

Энергетика В США начали банкротиться нефтяные компании Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.

Общество В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

Экономика Лукашенко: Минск сам решит, у кого в России покупать нефть Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by По его словам, ранее "рыночники" заставляли Минск договариваться с компаниями, в результате нефть в Белоруссию поставляла только группа компаний "Сафмар".

Общество Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.

Здоровье ВОЗ оценила ситуацию со смертностью от коронавируса в Европе Свыше 95% смертельных случаев от COVID-19 в Европейском регионе составляют люди в возрасте от 60 лет, в особой группе риска остаются пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и диабетом, заявил в ходе онлайн брифинга в четверг директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Гаджеты Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах в России Как пояснили в Huawei, бесконтактная оплата будет запущена через приложение «Кошелёк», которое на данный момент уже доступно в магазине приложений AppGallery, а в дальнейшем приложение будет предустанавливаться на новые смартфоны компании.

Общество Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.

Экономика Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, снижение спроса говорит о «сознательности населения» и более высоком уровне финансовой грамотности.