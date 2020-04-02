Общество

РБКРБКПрофсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
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Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

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Правительству России предложено начать национализацию предприятий

Евразия Daily07:20

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

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Мишустину предложили обнулить НДФЛ для минимальных зарплат и повысить ставку налога на сверхдоходы

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Профсоюзы предложили меры по спасению экономики и рабочих мест

Солидарность07:00
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Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 06:44
Происшествия

В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию

Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:17
Экономика

Что еще за мораторий на банкротство?

Если же, в отношении должника, в рамках имеющегося дела о банкротстве в момант начала действия моратория не введена одна из процедур банкротства, то дело о банкротстве подлежит приостановлению судом, в течении трех рабочих дней, на срок действия моратория.
РегионСамара.ру 05:10
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МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование

Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
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Наука

Антропологи проанализировали развитие мозга австралопитеков

Как пишет журнал Science Advances, учёные из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка с помощью компьютерной томографии воссоздал модель головного мозга двух детёнышей афарских австралопитеков из Дикики и Хадара в Эфиопии.
News.ru 07:25
Общество

Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина

В мире зафиксировано более 750 тысяч случаев заражения. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать продукты из магазина.
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Новую песню «Крым» выпустила Земфира

Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Live24 вчера в 13:29
Политика

Китай направил в Россию гуманитарный груз

Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
РИА Новости 08:05
Общество

На Дону в период самоизоляции запретили деятельность коллекторов

В Ростовской области до особого распоряжения губернатора приостановлена деятельность букмекерских контор, тотализаторов, пунктов приема ставок, а также коллекторских агентств.
Российская газета 03:17
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
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Авто

Автопилоты могут спровоцировать пьянство

Обработав результаты, исследователи сделали вывод - несмотря на то, что автономные автомобили могут снизить пьянство за рулём, они будут способствовать более активному употреблению алкоголя в целом.
Car.ru вчера в 23:24
Общество

Минобороны: подготовка к параду Победы в Москве идет по плану

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 2 апреля, заявили, что подготовка к параду Победы в Москве в настоящий момент идет по плану, решений об изменении даты и формата мероприятия нет.
Аргументы недели 05:54
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
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В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Говорит Москва 00:33
Гаджеты

Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев

Сеул, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD.
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Общество

Не успевшим выехать из шенгенской зоны россиянам продлят визы

Граждан России и других стран, которые не успели выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за коронавируса COVID-19, не будут штрафовать.
Коммерсантъ 05:40
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В исторической драме «Маленькие женщины» нашли киноляп

В фильме Греты Гервиг "Маленькие женщины" нашли киноляп.
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Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом

Администрация Липецкой области призвала компании и неравнодушных граждан перечислить деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка на борьбу с коронавирусом.
Интерфакс 03:55
Общество

Более 20% заболевших коронавирусом россиян не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у более чем 20% населения с выявленной инфекцией заболевание протекает без симптомов.
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В Сети появилось фото повзрослевшего сына Анастасии Заворотнюк

Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликовала в своем профиле Instagram фото повзрослевшего брата.
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Жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере 4 тыс. рублей.
RT на русском 31 марта в 14:36
Технологии

Аналог TikTok разрабатывает YouTube

Попытка Google угнаться за TikTok понятна, ведь аудитория разработанного китайской компанией ByteDance сервиса увеличилась на 125% за последние два года.
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За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Газета.Ru 05:10
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В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок

Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекции, есть один ребенок.
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Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
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Правительство РФ разрешило зерновые интервенции в 2020 и 2021 годах

Правительство России одобрило проведение зерновых интервенций в объеме до 1 млн т в 2020 и 2021 годах.
Известия 07:46
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Общественное телевидение России 07:31
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Мировые продажи Volvo упали на 31% в марте

В марте мировые продажи автомобилей шведской марки достигли 46 395 автомобилей, что на 31,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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В России родился первый ребенок с коронавирусом

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Общество

Матвиенко объяснила, почему россияне стали покупать больше водки

Россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты, сославшись на данные Ассоциации производителей алкоголя.
РИА Новости 07:46
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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