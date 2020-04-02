Общество
РБКПрофсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
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Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Происшествия
В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию
Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Экономика
Что еще за мораторий на банкротство?
Если же, в отношении должника, в рамках имеющегося дела о банкротстве в момант начала действия моратория не введена одна из процедур банкротства, то дело о банкротстве подлежит приостановлению судом, в течении трех рабочих дней, на срок действия моратория.
Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Наука
Антропологи проанализировали развитие мозга австралопитеков
Как пишет журнал Science Advances, учёные из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка с помощью компьютерной томографии воссоздал модель головного мозга двух детёнышей афарских австралопитеков из Дикики и Хадара в Эфиопии.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина
В мире зафиксировано более 750 тысяч случаев заражения. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать продукты из магазина.
Музыка
Новую песню «Крым» выпустила Земфира
Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Политика
Китай направил в Россию гуманитарный груз
Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
Общество
На Дону в период самоизоляции запретили деятельность коллекторов
В Ростовской области до особого распоряжения губернатора приостановлена деятельность букмекерских контор, тотализаторов, пунктов приема ставок, а также коллекторских агентств.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Авто
Автопилоты могут спровоцировать пьянство
Обработав результаты, исследователи сделали вывод - несмотря на то, что автономные автомобили могут снизить пьянство за рулём, они будут способствовать более активному употреблению алкоголя в целом.
Общество
Минобороны: подготовка к параду Победы в Москве идет по плану
В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 2 апреля, заявили, что подготовка к параду Победы в Москве в настоящий момент идет по плану, решений об изменении даты и формата мероприятия нет.
Экономика
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Гаджеты
Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев
Сеул, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD.
Общество
Не успевшим выехать из шенгенской зоны россиянам продлят визы
Граждан России и других стран, которые не успели выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за коронавируса COVID-19, не будут штрафовать.
Кино
В исторической драме «Маленькие женщины» нашли киноляп
В фильме Греты Гервиг "Маленькие женщины" нашли киноляп.
Общество
Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом
Администрация Липецкой области призвала компании и неравнодушных граждан перечислить деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка на борьбу с коронавирусом.
Общество
Более 20% заболевших коронавирусом россиян не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у более чем 20% населения с выявленной инфекцией заболевание протекает без симптомов.
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото повзрослевшего сына Анастасии Заворотнюк
Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликовала в своем профиле Instagram фото повзрослевшего брата.
Общество
В Мосгордуме предложили штрафы за нарушение режима самоизоляции
Жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере 4 тыс. рублей.
Технологии
Аналог TikTok разрабатывает YouTube
Попытка Google угнаться за TikTok понятна, ведь аудитория разработанного китайской компанией ByteDance сервиса увеличилась на 125% за последние два года.
Общество
За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок
Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекции, есть один ребенок.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Экономика
Правительство РФ разрешило зерновые интервенции в 2020 и 2021 годах
Правительство России одобрило проведение зерновых интервенций в объеме до 1 млн т в 2020 и 2021 годах.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
Авто
Мировые продажи Volvo упали на 31% в марте
В марте мировые продажи автомобилей шведской марки достигли 46 395 автомобилей, что на 31,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Здоровье
В России родился первый ребенок с коронавирусом
Общество
Матвиенко объяснила, почему россияне стали покупать больше водки
Россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты, сославшись на данные Ассоциации производителей алкоголя.