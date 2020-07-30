Экономика
Gazeta.SPbВ России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице
В Федерации оптимальным размером для минимального пособия считают прожиточный минимум в каждом из отдельных регионов за второй квартал 2019 года. Максимум выплат же должен равняться уровню средней зарплаты зафиксированной в каждом из городов России.
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с чего всё началось
В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.Известия29 июля в 17:01
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Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
Политика
Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии
В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков.
Вести.Ru 05:49
Энергетика
В России подорожал газ для населения
В России с 1 августа подорожал газ.
Lenta.ru 01:00
Общество
Захарова увидела вымысел в расследовании крушения Ту-154 Качиньского
«Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс», — прокомментировала Захарова выводы комиссии.
РБК 06:36
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20
Игры
EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры
3DNews вчера в 08:45
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
Футбол
«Спартак» отказался передать клуб в управление болельщикам к 2023 году
Руководство "Спартака" не ведет работу по передаче клуба в управление болельщикам к 2023 году, как ранее заявил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Российская газета 06:43
Здоровье
Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане
Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа 03:52
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта не признала вину в убийстве мужа
Марина Кохал не признает вину в убийстве своего супруга, украинского рэпера Энди Картрайта, сообщила в субботу "Интерфаксу" адвокат Ирина Скурту.
Интерфакс 04:25
Гаджеты
Конфигурацию Radeon RX 6900 XT рассекретили в сети
Как отмечает портал «Videocardz», новая видеокарта Radeon, пока с предварительным названием Radeon RX 6900 XT получит 80 блоков CU. данная характеристики означает примерно 64 потоковых процессоров на каждый блок, в общей сложности 5 120. если не учитывать новую архитектуру, это все рано больше в два раза, чем у видеокарты Radeon RX 5700 XT.
ГЛАС.RU 05:56
Шоу-бизнес
Мать Тимати резко ответила на слухи о расставании рэпера с Решетовой
Тимати вместе с матерью и дочерью Алисой отправился в Грецию, а Решетова с сыном улетела в Сен-Тропе.
iReactor 05:35
Экономика
В Южной Осетии установили новый прожиточный минимум
Цхинвал, 29 июля 2020, 15:22 — REGNUM Прожиточный минимум по итогам второго квартала в Южной Осетии решили поднять на 3,7% во время заседания правительства, проходившего 29 июля.
REGNUM 29 июля в 08:22
Футбол
Юран уволен из «Химок» из-за «Спартака»
Как отметил Юран, министр спорта Московской области сказал, чего кандидатура не согласована со «Спартака», поэтому его убирают.
Нева Спорт вчера в 13:04
Общество
Минздрав РФ анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в октябре
"Более широкую вакцинацию планируем на октябрь", - сказал глава ведомства Михаил Мурашко журналистам в субботу в Нижнем Новгороде.
Интерфакс 03:37
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом под Калининградом
Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла в субботу утром на автотрассе под Калининградом, один человек погиб, четверо пассажиров автобуса травмированы.
ТАСС 04:40
Футбол
«Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа
«Арсенал» в полуфинале Кубка Англии выбил «Манчестер Сити» и теперь имеет единственный шанс пробиться в еврокубки через победу над «Челси».
ODDS.ru 30 июля в 02:29
Общество
Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН вчера в 07:22
Гаджеты
Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s
За дополнительную плату пользователю представят возможность приобрести фирменный кулер BlackShark 3. В основе Black Shark 3s располагается процессор Snapdragon 865, хотя ожидалось, что в нем будет установлена улучшенная версия чипа.
Astera вчера в 09:30
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия 30 июля в 14:00
Общество
Выплаты по 10 тыс. руб. В ПФР сделали заявление о третьей волне выплат
Напомним, что в июне и июле в России семьи с детьми в возрасте до 16 лет получили две единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Выплата начислялась вне зависимости от уровня дохода семьи.
Konkurent.ru 03:10
Финансы
«Газпром» и «Лукойл» обрушили рубль
На прошлой неделе резко увеличились и дивиденды «Лукойла» - до 3,3 млрд долларов. Большая часть этой суммы оказалась на валютном рынке.
Кавказ Пост 02:45
Происшествия
На Украине ликвидирован угонщик, взявший в заложники двух полицейских
Роман Скрипник, взявший в заложники двух сотрудников полиции Украины, убит при задержании в поселке Опошня Зеньковского района.
Вести.Ru 03:21
Технологии
В США одобрили проект спутникового интернета от Amazon
Вашингтон, 1 августа 2020, 08:51 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила запрос компании Amazon о размещении более трёх тысяч спутников на околоземной орбите для предоставления услуг широкополосного доступа к сети Интернет.
REGNUM 01:51
Политика
Для кандидатов в хабаровские губернаторы вряд ли введут ценз оседлости
Для кандидатов в хабаровские губернаторы вряд ли введут ценз оседлости Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов, недавно покинувший фракцию ЛДПР, в четверг внес на рассмотрение коллег поправку к уставу региона о десятилетнем цензе оседлости для кандидатов на пост губернатора.
Коммерсантъ 03:52