Экономика

ИзвестияИзвестияПрофсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.
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с чего всё началось

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.
Известия29 июля в 17:01

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Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Газета.Ruвчера в 02:48

Безработным предложили платить по 90 тысяч рублей в месяц: К чему это приведет

Комсомольская правдавчера в 08:45

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Известиявчера в 04:59

Увеличенное в несколько раз пособие по безработице получить будет непросто

News.ruвчера в 11:41

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новостивчера в 02:38

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВ29 июля в 21:36

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАСС29 июля в 19:31
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Общество

Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»

Вести.Ru 10:53
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Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей вчера в 10:56
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Происшествия

Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

РИА Новости 09:31
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Политика

Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе

Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru 20:24
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Политика

Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам

Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте.
Известия 16:29
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Шоу-бизнес

Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа

Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news 10:08
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Армия и оружие

Россия начала испытания оружия Судного дня

26 июля Минобороны России подтвердило испытания первой атомной подводной лодки — носителя системы "Посейдон", получившей прозвище "оружие судного дня" и "уничтожителя американских городов".
Ruinformer.com вчера в 04:19
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Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Известия 15:34
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Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
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Происшествия

В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем.
Интерфакс 13:08
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Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России

Аккумулятор обладает емкостью 5020 мАч. Стоимость Xiaomi Redmi 9 с памятью 3/32 ГБ составляет 11 тысяч 990 рублей.
Evo-rus.com 03:18
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM 17:10
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Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском 10:12
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Энергетика

С 1 августа ОПЕК+ ослабляет ограничения по добыче нефти

Страны ОПЕК+ решили ослабить ограничения добычи нефти с 9,7 до 7,7 миллиона баррелей в сутки.
Свободная Пресса 21:20
Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

CT news 16:45
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Киберспорт

BioWare поведала об изменениях систем экипировки в Anthem 2.0

Игромания.ру 12:28
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

CT news вчера в 04:17
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Политика

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
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Фигурное катание

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Газета.Ru 18:50
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Кино

Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер

Москва 24 14:12
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Происшествия

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК 20:42
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
959
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
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Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
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Политика

Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского

РИА Новости 18:42
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Политика

Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала

Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна 08:34
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Шоу-бизнес

Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты»

Героиня Евгении Ковалевой в российской комедии "Сваты" заявила, что не поддерживает связей ни с одним из своих коллег по сериалу.
CT news 13:58
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Общество

Малышева заявила об опасности защитных масок для детей

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Lenta.ru 20:47
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