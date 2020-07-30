Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.В источнике
С чего всё началось
Известия

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
News.ru

Увеличенное в несколько раз пособие по безработице получить будет непросто

News.ruвчера в 11:41
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАССвчера в 19:31
Известия

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Известиявчера в 04:59
Газета.Ru

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Газета.Ruвчера в 02:48
РИА Новости

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новостивчера в 02:38
РЕН ТВ

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВвчера в 21:36
Комсомольская правда

Безработным предложили платить по 90 тысяч рублей в месяц: К чему это приведет

Комсомольская правдавчера в 08:45
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru11:27
1,2K
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама