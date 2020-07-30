Экономика

ИзвестияИзвестияПрофсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.
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с чего всё началось

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.
Известиявчера в 17:01

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Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Известия04:59

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАССвчера в 19:31

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новости02:38

Профсоюзы предложили многократно увеличить пособие по безработице

Коммерсантъвчера в 22:12

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВвчера в 21:36

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Газета.Ru02:48

Безработным хотят платить среднюю зарплату

URA.Ruвчера в 18:30
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Музыка

Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году

В 2021 году британская группа Hurts вновь выступит в Иркутске.
Твой Иркутск 07:05
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
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Политика

Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили

«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала о своем оргазме после развода

После частых возмущений, которые Гарик и Кристина высказывали сразу после развода на фоне большого общественного ажиотажа и слухов об этой теме, экс-супруги отпустили ситуацию и теперь регулярно шутят на тему своей неудавшейся личной жизни.
Bimru.ru 28 июля в 10:51
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Политика

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
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Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Авто

В России спрос на электромобили с пробегом вырос на 132%

Car.ru 04:39
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Здоровье

В Омской области за сутки скончались три пациента с коронавирусом

Омск, 30 июля 2020, 12:02 — REGNUM По состоянию на 30 июля в Омской области выявлено 6643 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 119 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в оперштабе региона.
REGNUM 05:02
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Политика

В Кремле назвали инсинуацией утверждение о направлении россиян в Минск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями утверждения о том, что из России в Белоруссию кого-то могли направлять для дестабилизации ситуации в союзном государстве.
РИА Новости 06:43
Общество

СМИ: Экс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 года колонии за продвижение финансовой пирамиды

Бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов является подсудимым по делу о финансовой пирамиде КПК «Рост».
RT на русском 05:57
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Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru 05:53
187
Политика

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
53
Политика

Совбез Белоруссии допустил ограничение интернета во время митингов

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны не исключил ограничения интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.
Известия 03:40
5
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП

Ефремова обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом.
Государственные Вести 01:19
2,1K
Политика

США раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов

Вашингтон, 30 июля 2020, 08:56 — REGNUM Государственный департамент США раскритиковал Польшу и ряд других европейских стран за невыполнение обязательств по возмещению ущерба жертвам нацистов.
REGNUM 01:56
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Общество

Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции

В ходе церемонии, посвященной началу работ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил всех участников проекта ИТЭР с началом нового этапа — сборкой и монтажом термоядерного реактора, в основе которого идеи и разработки знаменитого токамака выдающихся отечественных ученых еще советских лет.
Московский Комсомолец 28 июля в 10:32
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Экономика

Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии

Причинами резкого перевода тарифов с интернетом без ограничения трафика в более высокий статус являются попытка защитить сети от перегрузки, а также желание выровнять доходность от услуг мобильный связи после снятия ограничительных мер, введенных на фоне пандемии.
Известия 06:11
29
Происшествия

В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве блогеры

Газета.Ru 05:00
62
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Политика

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
65
Происшествия

В Белоруссии сообщили причины задержания граждан России

Напомним, 29 июля в Белоруссии сообщили о задержании более трех десятков россиян, которые якобы являются членами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Евразия Daily 07:00
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Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
5
Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Известия 03:37
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Шоу-бизнес

Меган Маркл выплатит крупную сумму после поражения в суде

Вскоре после начала заседаний суд отклонил большую часть претензий Маркл, сочтя их необъективными, основанными лишь на личных эмоциях герцогини.
Woman.ru 02:58
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