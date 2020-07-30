Экономика
ИзвестияПрофсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.
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с чего всё началось
В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.Известия29 июля в 17:01
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Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
Авто
Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo
Китайская компания Geely готовит новую версию седана Preface на платформе Volvo.
Picsnews.net вчера в 12:37
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38
Происшествия
На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое
Российская газета 15:40
Политика
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса
На границе России и Белоруссии ужесточен контроль за всеми, кто пересекает границу с обе стороны.
Городовой 13:32
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
Футбол
Деян Ловрен может дебютировать за «Зенит» в матче против «Локомотива»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что новичок петербургского клуба Деян Ловрен может принять участие в матче за Суперкубок России против «Локомотива», который состоится 7 августа.
BetOn 11:44
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество
Прибывающих из-за рубежа россиян обяжут заполнить анкету на госуслугах
Анкету рекомендуется заполнить при покупке билета, но не позднее регистрации на рейс.
Известия 11:10
Происшествия
Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова
Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ru 07:38
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
Газета.Ru 15:25
Технологии
Власти США разрешили Amazon создать свою спутниковую систему связи
Мощнейший интернет-магазин Amazon выложил $10 млрд на сеть спутникового Интернета. Как сообщает ToDay News Ufa, проект Amazon назван Kuiper.
ToDay News Ufa 06:57
Здоровье
Контроль за разведением свиней в Псковской области усилят
Контроль за соблюдением правил развода свиней усилят в Псковской области, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона.
АиФ Псков 29 июля в 10:31
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
Шоу-бизнес
Рэпера Элджея госпитализировали из-за коронавируса
Gazeta.SPb 15:43
Общество
Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу
Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
Космос
США запустили самый большой в мире марсоход
Отмечается, что запущенный марсоход является самым большим в мире планетоходом.
Ореанда-Новости вчера в 09:15
Единоборства
Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Макгрегора в первом раунде
Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев, ярко заявивший о себе на Бойцовском Острове в Абу-Даби, рассказал, что будет со звездой промоушена Конором Макгрегором в случае их возможного поединка.
BetOn 11:15
Экономика
Порт «Витино» под Мурманском претендует на вхождение в ТОР
Компания "Норд Стар" с проектом "Витино: морской порт и нефтебаза", направленным на модернизацию и запуск инфраструктуры морского порта "Витино" в Кандалакше Мурманской области, претендует на вхождение в состав резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с инвестициями в 2,9 млрд рублей.
ТАСС 16:21
Общество
В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:46
Происшествия
Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, который произошёл в 2013 году.
RT на русском 15:27
Общество
NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok
Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
ТАСС 15:30
Экономика
Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи
Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами.
Московский Комсомолец 11:34
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Датское СМИ полагает, что американская авиабаза Туле в Гренландии "целиком беззащитна" перед российскими гиперзвуковыми комплексами "Кинжал".
Газета.Ru 05:42