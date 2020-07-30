В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.

с чего всё началось

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 312

Общество «Северный поток-2» разрешили достраивать Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС. 121

Футбол Деян Ловрен может дебютировать за «Зенит» в матче против «Локомотива» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что новичок петербургского клуба Деян Ловрен может принять участие в матче за Суперкубок России против «Локомотива», который состоится 7 августа.

Происшествия Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина. 3

Здоровье Контроль за разведением свиней в Псковской области усилят Контроль за соблюдением правил развода свиней усилят в Псковской области, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона.

Политика Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 568

Общество Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа. 162

Единоборства Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Макгрегора в первом раунде Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев, ярко заявивший о себе на Бойцовском Острове в Абу-Даби, рассказал, что будет со звездой промоушена Конором Макгрегором в случае их возможного поединка.

Экономика Порт «Витино» под Мурманском претендует на вхождение в ТОР Компания "Норд Стар" с проектом "Витино: морской порт и нефтебаза", направленным на модернизацию и запуск инфраструктуры морского порта "Витино" в Кандалакше Мурманской области, претендует на вхождение в состав резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с инвестициями в 2,9 млрд рублей.

Общество В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции. 12